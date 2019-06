Irans Präsident Hassan Ruhani hat wegen des Drohnenzwischenfalls internationale Maßnahmen gegen die USA verlangt. Er wirft den USA vor, mit einer Aufklärungsdrohne den iranischen Luftraum verletzt zu haben. Die Regierung in Washington bestreitet dies. "Dieser jüngste Vorfall war erneut ein Verstoß gegen internationale Vorschriften (…), da sie (die Amerikaner) unsere Warnungen ignorierten, mussten wir die Drohne abschießen", sagte Ruhani in seiner ersten Reaktion zu dem Drohnenabschuss.

Das angebliche Eindringen der US-Drohne in den iranischen Luftraum war laut Ruhani der Beginn erneuter Spannungen am Persischen Golf, und dieser sei nicht nur für die Region, sondern die ganze Welt eine strategisch wichtige Route. "Daher erwarten wir von der internationalen Gemeinschaft eine angemessene Reaktion und klare Maßnahmen gegen diese Art von Verstößen", sagte der iranische Präsident.

Am Freitag hatte das Land die US-Aufklärungsdrohne des Typs RQ-4 Global Hawk abgeschossen. Die USA gaben an, dass die Drohne über internationale Gewässer flog. Die US-Regierung wollte nach eigenen Angaben auf den Abschuss mit einem Militärschlag reagieren – dieser wurde jedoch laut der Darstellung in letzter Minute von US-Präsident Donald Trump abgebrochen. Stattdessen wurden offenbar Cyberangriffe gegen iranische Anlagen angeordnet, die Starts von Raketen und Lenkwaffen überwachen, sowie ein Spionagenetzwerk, das Schiffe in der Straße von Hormus überwacht.

Bereits Ende Mai soll eine US-Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sein

Wie die iranische Regierung außerdem mitteilte, soll bereits Ende Mai eine US-Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sein. Der Vorfall mit der "Spionagedrohne" habe sich am 26. Mai ereignet, twitterte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.

US-Präsident Trump kündigte inzwischen weitere wirtschaftliche Sanktionen gegen den Iran an. An diesem Montag würden "bedeutende zusätzliche Sanktionen" verkündet, twitterte er. Er stellte zugleich in Aussicht, die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen wieder außer Kraft zu setzen – als Bedingung nannte er, dass sich die Führung in Teheran dauerhaft dazu verpflichten müsse, keine Atombombe zu bauen. Trump schrieb, er freue sich auf den Tag, an dem die Sanktionen wieder aufgehoben würden – "je früher, desto besser". Eine militärische Option gegen das Land ist laut Trump jedoch weiterhin "auf dem Tisch".

Trumps Sicherheitsberater John Bolton warnte bei einem Besuch in Jerusalem: "Weder der Iran noch andere feindliche Akteure sollten die Vorsicht der USA als Schwäche missverstehen." Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein Verbündeter der USA in der Golfregion, verlangten eine politische Lösung sowie Verhandlungen, um den Konflikt mit dem Iran zu entschärfen.