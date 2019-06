US-Präsident Donald Trump hat weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. So solle das Land daran gehindert werden, an Atomwaffen zu gelangen. Am Montag sollen die Sanktionen verkündet werden, schrieb Trump auf Twitter. Gleichzeitig stellte der US-Präsident in Aussicht, die Sanktionen wieder aufzuheben – als Bedingung dafür hatte er zuvor genannt, dass sich die Führung in Teheran dauerhaft verpflichten müsse, keine Atombombe zu bauen. Er freue sich auf den Tag, wo die Sanktionen wieder aufgehoben würden, schrieb Trump – "je früher, desto besser".



Vor Journalisten hatte der US-Präsident zuvor gesagt, dass auch militärische Schritte nach wie vor als Option auf dem Tisch lägen. Trump kündigte außerdem an, bei einer Reihe von Treffen und Telefonaten über die Krise mit dem Iran zu beraten. Bereits die derzeitigen Wirtschaftssanktionen hätten den Iran hart getroffen, nun würden "viele weitere" folgen. "Iran ist im Augenblick ein wirtschaftliches Chaos, sie gehen durch die Hölle." Die USA würden nicht zulassen, dass der Iran über Atomwaffen verfüge, sagte Trump.

"Der beste Freund" des Iran

Trump wäre nach eigenen Angaben der "beste Freund" des Iran, wenn das Land auf den Bau von Atomwaffen verzichten würde. Die USA würden nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitzt: "Wenn sie dem zustimmen, werden sie ein wohlhabendes Land haben. Sie werden so glücklich sein, und ich werde ihr bester Freund sein. Ich hoffe, dass das passiert."

Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich in dieser Woche verschärft. Der Iran schoss eine unbemannte amerikanische Aufklärungsdrohne ab. Die USA bereiteten danach einen Gegenschlag vor, den Trump nach eigenen Angaben nur zehn Minuten vor der Ausführung absagte. Als Begründung nannte er die unverhältnismäßige Zahl von 150 Toten, zu der es auf iranischer Seite gekommen wäre.



Trump hatte im Mai 2018 das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Seitdem haben die Spannungen zwischen den beiden Ländern zugenommen. Neben wiederholten Sanktionen hatte das US-Verteidigungsministerium zuletzt die Entsendung weiterer 1.000 Soldaten in den Nahen Osten angekündigt.

Die iranische Regierung hatte ihrerseits bekannt gegeben, dass in der kommenden Woche die Grenze für niedrig angereichertes Uran, die im internationalen Atomabkommen festgeschrieben ist, überschritten werde.