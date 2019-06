Der Iran hat angekündigt, in zehn Tagen die in dem Atomvertrag von 2015 vereinbarte Höchstgrenze an angereichertem Uran erstmals zu verletzten. Sollte die Islamische Republik ihren Worten Taten folgen lassen, wäre der vom Weißen Haus vor einem Jahr einseitig aufgekündigte Atomvertrag Makulatur. Und die Golfregion könnte in einen offenen Krieg hineinschlittern.

Denn auf beiden Seiten, im Iran und in den Vereinigten Staaten, geben gerade Hardliner den Ton an. Die weltweit erzwungenen US-Sanktionen haben zum Ziel, die iranische Wirtschaft zu strangulieren. Die Öleinnahmen, die wichtigste Finanzierungsquelle der Iraner, gingen bereits um gut die Hälfte zurück, während in der Bevölkerung Unmut, Angst und Frustration wachsen. Die gemäßigten Kräfte in Teheran, die bislang auf Dialog und Ausgleich setzten, geraten durch diese ökonomische Belagerung immer mehr in die Defensive. Ihre heimischen Kontrahenten dagegen suchen offen nach Kraftproben mit dem sogenannten Großen Satan in Washington. Sie argumentieren, die Europäer seien zu schwach und den Amerikanern sei grundsätzlich nicht zu trauen.

Keine Großkriege mehr

In der Tat – die Iran-Äußerungen von Donald Trump oszillieren extrem. Dabei scheint sich der US-Präsident an seinem bisherigen Nordkorea-Skript zu orientieren – mal droht er Teheran mit Vernichtung, dann bietet er dessen Führung wieder jederzeit direkte Gespräche an. Jenseits aller über Twitter verbreiteten Attacken jedoch fühlt sich der Mann im Weißen Haus bisher an sein zentrales Wahlkampfversprechen gebunden, nach den Billionen-Dollar-Desastern in Irak und Afghanistan die Nation niemals wieder in einen endlosen Großkrieg im Nahen Osten zu verwickeln – ein strategischer Eckstein für seine mögliche Wiederwahl 2020 und seine "America First"-Ideologie.



Trotzdem fördert er den Einfluss von Hardlinern in der US-Administration wie den evangelikalen Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John R. Bolton, die beiden Architekten der Strategie des "maximalen Drucks" auf den Iran. Praktisch alle mäßigenden Stimmen im Umfeld des Oval Office dagegen sind inzwischen gegangen, freiwillig oder unfreiwillig.

Dieser Mangel an einer klaren, kohärente Strategie gegenüber der Islamischen Republik wiederum reizt die iranischer Hardliner zu Provokationen. Sie wollen den amerikanischen Präsidenten als wankelmütigen Ignoranten vorführen. Und sie setzen darauf, dass die USA trotz ihrer haushoch überlegenen Streitmacht einer asymmetrischen Kriegsführung in der Region wenig entgegenzusetzen haben.



Tankerzwischenfälle zum Beispiel in der Straße von Hormus, durch die ein Drittel der weltweiten Öltransporte laufen, könnten die Meerenge zu einer globalen Konfliktzone machen und die Weltwirtschaft ins Straucheln bringen. Auch in Syrien und Irak bieten sich Möglichkeiten für empfindliche Nadelstiche gegen die amerikanische Präsenz – von Sabotageangriffen auf saudische und emiratische Ölanlagen ganz zu schweigen.