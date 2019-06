Venezuela hat 58 Kolumbianer und eine Kolumbianerin abgeschoben, die seit nahezu drei Jahren wegen eines angeblichen Umsturzversuchs festgehalten worden waren. Die nun Freigelassenen wurden per Flugzeug zur Grenze gebracht, Kolumbianische Regierungsvertreter empfingen sie in der Stadt Cúcuta auf der anderen Seite. Die Behörden prüften nun die Verfassung der Freigelassenen, um ihnen die beste Behandlung zukommen zu lassen, teilte der Berater des kolumbianischen Präsidenten für Menschenrechtsfragen, Francisco Barbosa, mit.

Die Kolumbianer waren im September 2016 festgenommen worden. Ihnen wurde vorgeworfen, einen Umsturz gegen Staatspräsident Nicolás Maduro geplant zu haben. Die venezolanischen Behörden hatten damals 92 angebliche kolumbianische Paramilitärs festgenommen und beschuldigt, einen Sturm auf den Präsidentenpalast in Caracas geplant zu haben. Die 59 waren die letzten der damals Festgenommenen, die noch in Venezuela in Haft saßen. Im November 2017 war gegen sie Anklage wegen Terrorismus erhoben worden.

Die kolumbianische Regierung warf Venezuela am Samstag vor, die Menschen willkürlich festgehalten zu haben. Damit habe Caracas gegen die Menschenrechte verstoßen. Die jetzt Abgeschobenen hätten sich nichts zuschulden kommen lassen.

"Wir begrüßen die heutige Freilassung von 59 Kolumbianern, die sich fast drei Jahre lang in willkürlicher Haft befanden", teilte das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen mit. Es handele sich um ein "positives Zeichen", dass sich die venezolanische Regierung an Verpflichtungen halte, die sie während des Besuchs der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, in der vergangenen Woche eingegangen sei. Man erwarte weitere Freilassungen in den kommenden Tagen.

Gespräche auf Barbados?

Unbestätigten Meldungen zufolge könnte die Freilassung der 59 dazu führen, dass Venezuelas Regierung und Opposition bald wieder miteinander verhandeln. In der kommenden Woche könnten die Gespräche auf Barbados stattfinden, sagten drei Gewährspersonen, die in den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen Vertretern von Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsident Juan Guaidó eingeweiht sind. Allerdings habe bisher noch keine Seite ihre Teilnahme bestätigt.

Unterdessen hat Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó nach dem Tod eines wegen angeblicher Putschpläne inhaftierten Marinesoldaten Foltervorwürfe erhoben. Der Korvettenkapitän Rafael Acosta Arévalo sei "brutal gefoltert" worden, erklärte der selbsternannte Übergangspräsident. Er sprach von einem "abscheulichen Verbrechen".

Generalstaatsanwalt Tarek William Saab kündigte eine umfassende Untersuchung zu dem Todesfall an. Auf die Foltervorwürfe, die auch von Arévalos Frau und Menschenrechtsaktivisten erhoben wurden, ging er nicht ein. Arévalo war einer von 13 Militärangehörigen, die wegen eines angeblichen Komplotts gegen den linksgerichteten Staatschef Maduro festgenommen worden waren.

Vier Millionen Flüchtlinge

Venezuela befindet sich seit Monaten in einem erbitterten Machtkampf zwischen Guaidó und Maduro. Der Amtsinhaber beharrt darauf, dass nur ein Dialog mit der Opposition das Land nach vorne bringe. Seine Gegner werfen Maduro aber vor, frühere Gespräche nur genutzt zu haben, um den Machtkampf auszusitzen. Guaidó macht eine vorgezogene Präsidentschaftswahl zur Bedingung für Gespräche. Maduro weist das zurück.



Zudem leidet das Land unter einer schweren Versorgungskrise. Lebensmittel, Benzin und Medikamente sind knapp. Mehr als vier Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner – zehn Prozent der Bevölkerung – haben ihre Heimat in den vergangenen Jahren verlassen. Das Nachbarland Kolumbien hat Regierungsangaben zufolge rund 1,3 Millionen davon aufgenommen.

Maduro kann nach wie vor auf den Rückhalt der Militärführung zählen und wird unter anderem von Russland unterstützt. Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Übergangspräsidenten erklärt. Etwa 50 Staaten, darunter Deutschland und die USA, haben ihn anerkannt. Kolumbien hat sich klar auf die Seite Guaidós gestellt.