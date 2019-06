Trotz Ankündigung der Hongkonger Regierung, über ein umstrittenes Gesetz zur Auslieferung an China nicht weiter zu beraten, haben Aktivisten für Sonntag erneut zu einem Protestmarsch aufgerufen. Man werde nicht aufhören, es sei denn, die Pläne für das Gesetz würden komplett eingestellt, teilte das Organisationsteam der Märsche am Samstag mit.

Am vergangenen Wochenende hatten nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen Hunderttausenden und einer Million Hongkonger gegen das Vorhaben der Regierung demonstriert. Danach kam es am Mittwoch zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, die offiziell als "Aufruhr" eingestuft wurden.

Das Auslieferungsgesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen, Chinas Justiz sei nicht unabhängig und diene als Werkzeug der politischen Verfolgung. Auch drohten Folter und Misshandlungen.

Lam will den Enwturf nicht komplett aufgeben

Nach den Massenprotesten hatte Regierungschefin Carrie Lam am Samstag angekündigt, Beratungen über das Gesetz vorerst auszusetzen. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass es in der Öffentlichkeit immer noch Bedenken und Zweifel an der Gesetzesvorlage gebe. Außerdem müsse in der Stadt wieder Ruhe herrschen. Das Thema werde im Interesse Hongkongs aber weiter bearbeitet, sagte Lam, denn der Entwurf werde gebraucht. Lam hatte das Gesetz zuvor strikt verteidigt.



Mit Blick auf weitere Gewalt warnte sie: "Es ist möglich, dass es noch schlimmere Konfrontationen geben könnte, aus denen schwere Verletzungen für meine Polizeikollegen und die Öffentlichkeit resultieren könnten. Ich will nicht, dass es zu solchen Verletzungen kommt."



China bekundete Unterstützung für Lams Entscheidung, den Entwurf zurückzustellen. Man habe Respekt und Verständnis, sagte der Sprecher des chinesischen Außenamts, Geng Shuang. Die Bewohner von Hongkong würden weiter alle Rechte und Freiheiten genießen, die die chinesische Führung bei der Übernahme der früheren britischen Kronkolonie 1997 versprochen habe. "Hongkongs Wohlstand und Stabilität zu erhalten, ist nicht nur in Chinas Interesse, sondern im Interesse aller Länder in der Welt."

Aktivisten fordern Entschuldigung

"Die Leute in Hongkong sind so oft belogen worden", sagte Bonny Leung von der Civil Human Rights Front. Regierungschefin Lam müsse sich überdies für die potenziell tödliche Polizeigewalt bei den Auseinandersetzungen mit Demonstranten entschuldigen, forderte Jimmy Sham. Die Polizisten hatten unter anderem Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt.

Die von der chinesischen Führung auserwählte Lam sitzt politisch zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite stehen ihre kommunistischen Parteichefs, auf der anderen ist die skeptische Bevölkerung von Hongkong, die ihren speziell garantierten Rechtsschutz von 1997 bewahrt sehen will.

Die Regierung argumentiert, mit dem Gesetzentwurf halte Hongkong seine Justizstandards aufrecht und komme internationalen Verpflichtungen nach. Die Überstellung von Verdächtigen würde neben Festlandchina auch für Taiwan und Macau ermöglicht. China war bislang von Hongkongs Auslieferungsabkommen ausgeschlossen.

Die Demonstration am vergangenen Wochenende war nach Einschätzung von Beobachtern die größte in Hongkong seit dem Protest gegen die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking vor drei Jahrzehnten am 4. Juni 1989.