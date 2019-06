Inhalt Seite 1 — Während die Zahnbürste fehlt, wird über die Hilfe gestritten Seite 2 — Belastungsprobe für Demokraten Auf einer Seite lesen

Monatelang konnte man über die Zustände in den Unterbringungseinrichtungen für minderjährige Flüchtlinge fast nur spekulieren. Die Aufnahmeeinrichtungen an der US-Grenze zu Mexiko sind im Allgemeinen nicht zugänglich für Journalisten, Poltiker und Aktivisten. Vergangene Woche nun ist es einer Gruppe von Anwälten allerdings gelungen, den Besuch einer Einrichtung in Clint im Bundesstaat Texas gerichtlich zu erzwingen. Sie berichteten danach von unhaltbaren Zuständen vor Ort.



Unbegleitete Kleinkinder würden teilweise getrennt von ihren Eltern ohne Windeln und mit verdreckter Kleidung festgehalten. Ausreichenden Zugang zu sanitären Einrichtungen gebe es nicht. Für die knapp 300 Minderjährigen stünden weder Zahnbürsten, Seife noch Toilettenpapier zur Verfügung. Ältere Kinder müssten sich notdürftig um sie kümmern. Die US-Grenzschutzbehörde (CBP) widersprach den Schilderungen der Anwälte. Dennoch zog der Interimschef der Grenzschutzbehörde, John Sanders, Konsequenzen aus dem Skandal in Clint und kündigte am Dienstag seinen Rücktritt an.

Die Berichte über die mutmaßlichen Zustände in Clint haben die ohnehin seit Monaten kontrovers geführte Migrationsdebatte in den USA wieder in die Schlagzeilen gebracht und auf die politische Tagesordnung gesetzt. Seit dem Frühjahr ist die Zahl der an der Grenze aufgegriffenen Migranten stark gestiegen. Von Oktober 2018 bis Januar 2019 waren laut Angaben der Grenzschutzbehörde monatlich jeweils etwa 50.000 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Im März waren es mehr als 90.000, im Mai mehr als 130.000 Menschen.



Bei mehr als jedem elften Migranten handelt es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen. Und die Aufnahmeeinrichtungen an der Grenze haben viel zu wenig Kapazitäten. Eigentlich sollen Kinder maximal drei Tage lang in den Erstaufnahmestationen bleiben und dann in Jugendeinrichtungen verlegt werden. In Clint mussten die Kinder aber offenbar mehrere Wochen ausharren. Seit September sind sechs Kinder in staatlicher Obhut gestorben.

Nach den öffentlich gewordenen Zuständen in Clint, Texas, verteidigte sich die Grenzschutzbehörde. Die Einrichtungen seien für die Aufnahme von "verwundbaren Personengruppen" nicht ausgelegt, teilte die CBP der Nachrichtenagentur Associated Press mit, nachdem US-Medien über die mutmaßlichen Zustände in Clint berichtet hatten. Außerdem forderte sie mehr Geld vom Kongress für die Unterbringung Minderjähriger.

Justizministerium will Kindern keine Hygieneartikel zur Verfügung stellen

Auch aus anderen Unterkünften werden katastrophale Zustände geschildert. Schon 2017 hatte die kalifornische Bezirksrichterin Dolly Gee festgestellt, dass Migrantenkinder in Einrichtungen im Rio Grande Valley unter Hunger litten und nur Sandwiches mit trockenen Brotstücken und einer Schinkenscheibe zu essen bekämen. Es gebe keinen Zugang zu räumlich getrennten Toiletten. Die Kinder könnten weder duschen, noch ihre Zähne putzen oder sich die Hände mit Seife waschen und mit einem Handtuch trocknen. So zitierte die Richterin damals die Aussagen von Jugendlichen in der Unterkunft und verpflichtete die US-Regierung anschließend, diese Missstände zu beseitigen. Ein Bericht des Heimatschutzministeriums stellte darüber hinaus auch in Einrichtungen der für die Verfolgung illegaler Einwanderer zuständigen Polizeibehörde ICE eklatante Mängel fest.

Doch mangelendes Geld, wie die Grenzschutzbehörde beklagt, scheinen nicht der alleinige Grund für die Zustände in den Einrichtungen zu sein. Die US-Regierung wehrt sich gegen Richterin Gees Entscheidung zu Hygienestandards bei der Unterbringung von Jugendlichen. Vergangene Woche hat eine Anwältin des Justizministeriums bei einer Gerichtsanhörung in Kalifornien die Auffassung vertreten, dass man geflüchteten Kindern in Erstaufnahmeeinrichtungen keinen Zugang zu Zahnbürsten, Handtüchern und Duschen ermöglichen müsse, weil diese sich dort nur kurz aufhielten.