Nach Kritik an der Unterbringung von Kindern von Migranten an der Grenze zu Mexiko hat der amtierende Vorsitzende der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, John Sanders, seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt am 5. Juli niederlegen, sagte Sanders in einer Nachricht an seine Mitarbeiter. Gründe für seine Entscheidung nannte er darin nicht. Sanders hatte die Leitung der Behörde im April übernommen, nachdem Grenzschutzchef Kevin McAleenan als Nachfolger von US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen nominiert worden war. Er überlasse die Beurteilung, ob er erfolgreich gewesen sei, seinen Mitarbeitern, hieß es in der Mitteilung weiter.



In der vergangenen Woche hatten US-Medien berichtet, dass mehr als 300 Kinder von Migranten in einer Grenzkontrollstelle im US-Bundesstaat Texas unter desolaten Bedingungen untergebracht gewesen seien. Zuerst hatte die New York Times über die schlechten Zustände in der Grenzkontrollstelle Clint bei El Paso berichtet.

Demnach hätten die Kinder in der Einrichtung nicht über genügend Wasser, Lebensmittel und Sanitäranlagen verfügt. Zudem hätten sie sich selbst versorgt – so hätten etwa die älteren Kinder versucht, sich um Kleinkinder und Säuglinge zu kümmern.

Das Gesetz in den USA sieht vor, dass unbegleitete minderjährige Einwanderer innerhalb von 72 Stunden ihren Eltern oder den zuständigen Gesundheitsbehörden übergeben werden müssen. Doch viele der in Clint untergebrachten Kinder mussten dort offenbar mehrere Wochen ausharren. So berichtete zum Beispiel die Nachrichtenagentur AP von einigen Kinder, die seit drei Wochen in der Einrichtung festgehalten wurden. 15 von ihnen waren an Grippe erkrankt.



Sanders macht fehlende Gelder für Probleme verantwortlich

Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die US-Regierung damit begonnen, Minderjährige aus der umstrittenen Grenzkontrollstelle in andere Einrichtungen zu bringen. Fast 250 Kinder wurden verlegt, doch mussten rund hundert von ihnen nach Angaben der Grenzschutzbehörde wieder dorthin zurückkehren.

Wohin die Kinder gebracht wurden, war zunächst unklar. Laut der Kongressabgeordneten Veronica Escobar seien einige in eine andere Unterkunft in El Paso geschickt worden. Dort seien die Konditionen nicht unbedingt besser, sagte die Anwältin Clara Long von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Sanders hatte fehlende Gelder für die Probleme in den Grenzlagern verantwortlich gemacht. Er forderte den Kongress auf, ein Gesetz zu verabschieden, das Notfallgelder in Höhe von umgerechnet rund vier Milliarden Euro vorsieht.

Trump will offenbar ICE-Chef zum Nachfolger von Sanders machen

Mehrere Aktivisten begrüßten unterdessen seinen Rücktritt. Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich und wies eine Einflussnahme zurück. Er habe Sanders nicht gebeten zurückzutreten, sagte Trump. Er glaube, er habe noch nie mit dem Mann gesprochen, fügte er hinzu. Nach Informationen der Washington Post will Trump den amtierenden Chef der Einwanderungsbehörde ICE, Mark Morgan, zu Sanders Nachfolger ernennen.

Die US-Regierung steht wegen ihrer Einwanderungspolitik immer wieder in der Kritik. Am Wochenende hatte Trump geplante Massenabschiebungen für zwei Wochen ausgesetzt. In dieser Zeit sollten Demokraten und Republikaner gemeinsam "eine Lösung für die Asyl- und Schlupfloch-Probleme an der Südgrenze" finden. "Wenn nicht, fangen die Abschiebungen an!"

Im Wahlkampf 2016 hatte Trump versprochen, die illegale Einwanderung zu stoppen. Seit Beginn seiner Amtszeit stieg die Zahl der Migranten jedoch stetig an. Allein im Mai wurden an der US-Südgrenze 144.000 Einwanderer aufgegriffen, darunter 57.000 Minderjährige.

Um die ungeregelte Einwanderung aus Zentralamerika in die USA zu bremsen, unterzeichnete die US-Regierung Anfang Juni ein Migrationsabkommen mit Mexiko. Es sieht unter anderem die Stationierung Tausender mexikanischer Soldaten an der Grenze zu den USA vor.