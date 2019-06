Nach fast dreiwöchigen Verhandlungen ist es in Dänemark zu einem Regierungsabkommen gekommen. Ministerpräsidentin wird die Sozialdemokratin Mette Frederiksen, wie sie selbst bekannt gab. Ihre Partei wolle künftig mit einer rein sozialdemokratischen Minderheitsregierung regieren, die von den anderen Parteien des sogenannten roten Blocks unterstützt wird.

"Jetzt sind wir am Ziel", sagte Frederiksen an der Seite der beteiligten Parteichefs. Die 41-Jährige ist damit die bisher jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte des Landes.

Bei der Parlamentswahl am 5. Juni waren Frederiksens Sozialdemokraten stärkste Kraft geworden, das Mitte-Links-Bündnis erreichte insgesamt eine Mehrheit. Seitdem verhandelten die Wahlsieger mit der Sozialistischen Volkspartei (SF), der Einheitsliste und der sozialliberalen Radikale Venstre (RV) über eine mögliche Zusammenarbeit.

Frederiksen hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, eine Minderheitsregierung anzustreben, die bei den meisten Themen mit dem roten Block kooperieren will.