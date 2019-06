Kurz vor Donald Trumps Staatsbesuch in England am Montag hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan den US-Präsidenten ungewöhnlich hart kritisiert. In einem Beitrag für die britische Tageszeitung Guardian schrieb Kahn: Die Sprache, mit der Trump seine Anhänger mobilisiere, erinnere an jene "der Faschisten im 20. Jahrhundert". Der Republikaner sei "ein ungeheuerliches Beispiel für die wachsende globale Bedrohung durch rechtsextreme Tendenzen". Die in den letzten 70 Jahren "hart erkämpften bürgerlichen Rechte und Freiheiten sowie die Werte der demokratischen Gesellschaft" seien bedroht.

Khan verglich Trump mit rechten Populisten wie Viktor Orbán in Ungarn, dem Italiener Matteo Salvini und Marine Le Pen in Frankreich. Auch deren Wortwahl erinnere laut dem Londoner Bürgermeister an jene der faschistischen Propaganda, nur nutzten sie neue "bösartige Methoden" um ihr Publikum zu erreichen. Populisten wie Trump oder Salvini hätten weiße Suprematisten erst salonfähig gemacht, Schutzsuchende an der Grenze abgewiesen und machten Wahlkampf mit Fremdenfeindlichkeit und Xenophobie.

Trump lobt den Brexit

Es sei überdies "unbritisch" einem Politiker beim Staatsbesuch den "roten Teppich" auszurollen, der sich entgegen der internationalen Gepflogenheit in die Innenpolitik einmische. In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung The Sun hatte Trump sich unter anderem für Boris Johnson als künftigen Premierminister ausgesprochen, den Brexit gelobt und die Herzogin von Sussex Meghan Markle als "bösartig" bezeichnet.

Zwischen dem US-Präsidenten und dem Londoner Bürgermeister gab es bereits in der Vergangenheit Spannungen. Im Mai 2016 hatte Trump Kahn einen IQ-Test vorgeschlagen, nach dem dieser Trumps Verhältnis zum Islam als "ignorant" bezeichnet hatte. Nach den Terroranschlägen von London im Jahr 2017 sagte Trump zudem, Kahn würde einen "schlechten Job gegen Terrorismus" machen. Kahn antwortete damals, der Republikaner würde "die Angst der Londoner instrumentalisieren".