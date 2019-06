Brexit-Gegner, Klimaschützer, Kriegsgener: Zehntausende Menschen haben in London gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Sie ließen unter anderem einen Protestballon in Form eines riesigen Trump-Babys in Windeln in die Luft steigen. Zudem bauten sie einen knapp fünf Meter großen sprechenden Donald-Trump-Roboter auf, der mit heruntergelassener Hose auf einer goldenen Toilette sitzt.

Der US-Präsident hatte seinen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien am Montag begonnen. Am Abend war er von Queen Elizabeth II. zu einem Staatsbankett im Buckingham-Palast empfangen worden. Bei den politischen Gesprächen mit Premierministerin Theresa May am Dienstag ging es vor allem um Wirtschaftsfragen.