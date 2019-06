Die sudanesische Militärführung hat die Vereinbarung mit der Protestbewegung für einen politischen Übergang aufgekündigt. Zugleich setzte der Chef des Militärrats, General Abdel Fattah al-Burhan, vorgezogene Neuwahlen an. Darüber ob die Wahlen binnen sieben oder neun Monaten stattfinden sollen, gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Die Wahlen sollten von regionalen und internationalen Beobachtern durchgeführt und überwacht werden, sagte der Militärchef.



Ein Gremium werde zur Vorbereitung auf die Abstimmung eine Interimsregierung bilden, sagte Fattah al-Burhan. Die Erklärung des Generals folgt auf schwere Zusammenstößen mit Demonstrierenden. Die Opposition hatte nach den gewaltsamen Aktionen der Armee vom Vortag sämtliche Gespräche mit den Militärs abgebrochen.

In der Hauptstadt Khartum hatten Soldaten gewaltsam ein Protestcamp von prodemokratischen Aktivistinnen und Aktivisten aufgelöst. Dabei wurden nach Angaben des oppositionsnahen Zentralkomitees sudanesischer Ärzte mindestens 35 Menschen getötet. Hunderte sollen verletzt worden sein. Die sudanesische Opposition brach als Reaktion auf die Gewalt die Verhandlungen mit dem Militärrat ab und rief zu landesweiten Demonstrationen auf. Der Militärrat selbst gab an, dass die Sicherheitskräfte lediglich gegen Kriminelle in der Nähe des Lagers vorgegangen seien.



Fattah al-Burhan sagte nun in der Nacht, die Militärführung werde Untersuchungen zur Gewalt einleiten. Doch trage die Protestbewegung für das Blutvergießen ebenfalls Verantwortung. Dem Oppositionsbündnis Allianz für Freiheit und Wandel warf der General vor, bei Verhandlungen "andere politische und Sicherheitskräfte" aus einer Übergangsregierung ausschließen zu wollen.



Die Opposition hatte sich eigentlich nach dem Sturz von Präsident Omar al-Bashir im April mit dem Militär auf eine dreijährige Übergangphase vor Neuwahlen verständigt. Der Militärrat und die Demonstranten verhandelten bis zuletzt darüber, wer das Land in der Übergangszeit nach dem Sturz von Präsident Omar al-Baschir regieren soll. Allerdings sind die Gespräche seit Wochen festgefahren. Der Militärrat beanspruchte das Recht, in der Übergangszeit zu regieren, für sich. Die Demonstranten verlangten, eine zivile Regierung müsse den Sudan in die Demokratie führen.

UN-Sicherheitsrat soll Angriffe untersuchen

Deutschland und Großbritannien haben den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert, den tödlichen Angriff in Khartum zu untersuchen. Die beiden Sicherheitsratsmitglieder baten um ein nichtöffentliches Treffen zu dem Thema. Die Bundesregierung hatte das gewaltsame Vorgehen gegen das Protestlager zuvor kritisiert: "Diese Gewalt ist nicht zu rechtfertigen und muss sofort aufhören", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Einem Sprecher zufolge verurteilte auch der UN-Generalsekretär António Guterres die "Anwendung exzessiver Gewalt gegen Zivilisten". Die US-Botschaft forderte ebenfalls ein Ende der Angriffe.



Im Suden leben rund 41 Millionen Menschen. Der Staat in Nordafrika zählt zu den 25 ärmsten Ländern der Welt.