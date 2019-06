Der UN-Sicherheitsrat hat sich in einer Sondersitzung mit der Krise im Sudan befasst. Acht derzeitige und frühere EU-Mitglieder im UN-Sicherheitsrat verurteilten die Gewalt von Sicherheitskräften gegen Zivilisten. Auf eine gemeinsame Erklärung aller Mitgleiderr konnte sich der Rat jedoch nicht einigen. Das lag unter anderem am Widerstand Chinas, Russlands und Kuwaits.

Belgien, Frankreich, Deutschland, Polen und Großbritannien, Italien, Schweden und die Niederlande forderten in ihrer Erklärung ein sofortiges Ende der Gewalt im Sudan. "Diese Angriffe gefährden den wichtigen Übergangsprozess", hieß es in dem Papier. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen forderte die Konfliktparteien in dem afrikanischen Staat auf, umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren.



Mit Blick auf die Militärführung im Sudan mahnte Heusgen, Legitimität könne nicht mit Waffen erzeugt werde. Der deutsche Spitzendiplomat kritisierte zudem die Ankündigung des sudanesischen Militärrats, binnen neun Monaten Wahlen anzusetzen. Die Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, sagte Heusgen. Zum jetzigen Zeitpunkt Wahlen anzusetzen sei undemokratisch.

Die sudanesische Armee hatte am Montag in der Hauptstadt Khartum gewaltsam Blockaden der Opposition aufgelöst. Dabei wurden fast 40 Menschen getötet. Später kündigte der Militärrat bislang getroffene Vereinbarungen mit der Protestbewegung für einen politischen Übergang auf. Stattdessen sollen nun binnen neun Monaten Wahlen abgehalten werden.

Geordneter Übergang statt eiliger Wahlen

Die Ankündigung wurde auch von den USA, Großbritannien und Norwegen kritisiert. In einer gemeinsamen Stellungsnahme schreiben sie: "Indem sie diese Angriffe befohlen hat, hat die Militärführung den Transformationsprozess und den Frieden im Sudan aufs Spiel gesetzt". Die drei Länder verlangten außerdem, dass alle mit der Opposition getroffenen Vereinbarungen, insbesondere zur Bildung einer zivilen Übergangsregierung, eingehalten werden sollen. "Das Volk des Sudans verdient einen von Zivilpersonen geleiteten, geordneten Übergang, der die Voraussetzungen für freie und faire Wahlen schaffen kann, statt eiliger Wahlen, die von den Sicherheitskräften verordnet werden", heißt es in dem Papier.

Nach drei Jahrzehnten an der Macht war der sudanesische Präsident Omar al-Baschir im April von den Streitkräften gestürzt worden. Dem Putsch waren monatelange Massenproteste vorausgegangen. Seit dem Putsch rangen das Militär und die Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung. Die Gespräche brachen kürzlich zusammen, da sich beide Seiten nicht einigen konnten, wer die Regierung leiten sollte.