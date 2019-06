In der Türkei sind wegen des Putschversuchs im Juli 2016 erneut zahlreiche Menschen zu langen Haftstrafen verurteilt worden: Ein Gericht in Ankara ordnete für 47 Personen eine lebenslängliche Freiheitsstrafe an, für 19 davon eine lebenslange Haft unter erschwerten Bedingungen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die erschwerte Form des Strafvollzugs sieht unter anderem die Unterbringung in einer Einzelzelle und geringe Besuchs- und Telefonzeiten vor.



Neben den Personen, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, haben dem Bericht zufolge weitere 113 Menschen Gefängnisstrafen mit einer Dauer zwischen sieben und 13 Jahren erhalten. 94 Verdächtige seien freigesprochen worden.



Es ist davon auszugehen, dass es sich bei einem Großteil der Verurteilten um Soldaten handelt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Anadolu stand der Prozess in Verbindung mit Vorgängen in einer Militärakademie in den Nächten vom 15. und 16. Juli 2016. Teile des Militärs hatten damals versucht, die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu stürzen.

Erst vor einer Woche hatten ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara rund 140 Soldaten zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, darunter auch hochrangige Ex-Militärs wie den früheren Kommandeur der türkischen Luftwaffe, Akın Öztürk.

Der türkische Staatschef Erdoğan und seine Regierung machen den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Sie bezichtigen ihn, staatliche Institutionen wie das Militär, die Polizei, Ministerien und die Justiz systematisch infiltriert zu haben. Gülen weist diese Vorwürfe zurück.

Nach Angaben der türkischen Regierung befinden sich derzeit rund 30.000 mutmaßliche Gülen-Anhänger im Gefängnis. Zehntausende Menschen wurde aus dem Staatsdienst entlassen.