Offenbar fühlt sich in Zeiten, in denen ein Reality-TV-Star Präsident werden kann, auch auf der Gegenseite fast jeder dazu berufen, sich für das höchste Amt im Staate zu bewerben. 24 Kandidaten streiten um die Nominierung der Demokraten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Vor der ersten TV-Debatte stellte die schiere Masse an Interessenten die Parteiführung vor die schwere Aufgabe, möglichst vielen Kandidaten ein Forum zu verschaffen. Nach einem komplizierten Qualifikationsschlüssel wählte man schließlich 20 Bewerber aus, die in Miami verteilt auf zwei Abende dem US-amerikanischen TV-Publikum ihre Visionen für das Land präsentieren durften. Am Mittwoch hatte Elizabeth Warren mit einem stramm linken Programm, das von der Aufspaltung großer Techkonzerne bis zur Abschaffung privater Krankenversicherungen reicht, bereits Applaus geerntet.

Doch am Donnerstagabend war die Aufmerksamkeit ungleich größer. Denn hier trafen die Kandidaten aufeinander, denen – abgesehen von Warren – die größten Chancen auf die Nominierung eingeräumt werden: Vizepräsident Joe Biden, der seit Monaten in allen Umfragen führt, und Bernie Sanders, der linke Senator aus Vermont. Sanders hatte in den vergangenen vier Jahren entscheidend daran mitgewirkt, dass in den marktgläubigen Vereinigten Staaten zum ersten Mal seit Jahrzehnten behutsame Wurzeln einer populären Arbeiterbewegung entstehen.



Und dann war da noch Pete Buttigieg aus Indiana, der mit seiner Musterbiografie – Afghanistan-Veteran, Rhodes Scholar, schwuler Kleinstadt-Bürgermeister – in den vergangenen Wochen zum neuen Liebling des linksliberalen Großstadtbürgertums avancierte, jedoch bisher eher mit blumig verpackten Plattitüden als mit einem politischen Programm glänzte.

Joe Biden will der "Nation ihre Seele zurückgeben"

Den ersten großen Auftritt hatte Sanders, der offen eingestand, dass sein Plan für eine allgemeine Krankenversicherung und die Abschaffung privater Krankenversicherungen zu Steuererhöhungen führen würde. Dieser Vorstoß mag taktisch nicht unbedingt klug wirken, doch Sanders Werben für drastische Umverteilung hat seiner Popularität in den vergangenen Jahren kaum Abbruch getan. 2016 kam er Hillary Clinton im Kampf um die Nominierung nah, obwohl das gesamte Parteiestablishment und große Teile der Medien Clinton unterstützten. Den ganzen Abend lang wetterte der Sozialist Sanders gegen die Wall Street, Pharmakonzerne und die Ölindustrie.

Sein Auftritt in der TV-Debatte erinnerte sehr an 2016. Viele Vorschläge, die auf der Bühne diskutiert wurden, wie ein Mindestlohn von 15 Dollar oder eben die allgemeine Krankenversicherung, vertrat der 77-Jährige lange bevor die Demokraten nach dem Wahlsieg Donald Trumps leicht nach links rückten. Auf die Frage, ob seine sozialistischen Haltungen Trump den Wahlsieg erleichtern würden, antwortete Sanders: "Laut Umfragen liegen wir zehn Prozentpunkte vor Trump".

Neben Sanders stand zunächst vor allem Joe Biden im Fokus. Bisher führte der frühere Vizepräsident in allen Umfragen deutlich, aber in Miami präsentierte er sich wenig überzeugend. Ein wirkliches Wahlkampfthema hatte Biden nicht zu bieten, auch wenn er das durchaus wichtige Thema der Finanzierung öffentlicher Schulen ansprach. Statt eine politische Vision auszubreiten, versuchte er sich mehr an staatsmännischer Rhetorik. Er wolle der "Nation ihre Seele zurückgeben", die Donald Trump geraubt habe. Das klang bedeutungsschwanger, ist aber inhaltsleer. Bidens größtes Argument in eigener Sache war die Überzeugung, Trump schlagen zu können. Ansonsten diskutierte der 76-Jährige schwach. Mehrfach unterbrach der ehemalige Senator aus Delaware sich selbst und wirkte unsicher.