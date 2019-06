Auch Deutschland bekennt sich nun zu dem Ziel, in der EU bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die sogenannte Rückäußerung Deutschlands vor dem Treffen des europäischen Rats nächste Woche in Brüssel. Mitte Mai hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die deutsche Zustimmung noch offengelassen.



Klimaneutralität bedeutet, dass sich die EU verpflichtet, ausgestoßene Treibhausgase zum Beispiel durch Aufforstung oder Speicherung auszugleichen.

Im vergangenen November hatte die Europäische Kommission ihre Klimastrategie vorgestellt. Darin formulierte Klimakommissar Miguel Arias Cañete das Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union unterm Strich bis 2050 auf null reduzieren. "Es ist absolut möglich", sagte Cañete. "Sicher, es werden viele Investitionen nötig sein. Es werden viele Bemühungen nötig sein, aber es ist machbar."

Frankreichs Initiative

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warb bereits im Mai beim internationalen Petersberger Klimadialog in Berlin für die klimaneutrale EU 2050. Merkel hatte sich dem zunächst nicht angeschlossen und war dafür von Klimaschützern scharf kritisiert worden. Merkel wolle die Zustimmung Deutschlands von dem Weg abhängig machen, wie dieses Ziel erreicht werden solle, sagte sie. "Die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können. Sondern: Wie können wir es erreichen." Derzeit verpasst Deutschland sowohl nationale als auch verbindliche europäische Klimaschutzziele.

Das wichtigste Treibhausgas CO2 entsteht vor allem durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, die Zementproduktion und andere Industrieprozesse. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre liegt inzwischen mehr als 45 Prozent höher als in vorindustrieller Zeit, also vor 1750. Seitdem ist die Durchschnittstemperatur weltweit um rund ein Grad gestiegen.

Im Pariser Abkommen war vereinbart worden, die Erderwärmung unter zwei Grad gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung zu halten und möglichst 1,5 Grad zu erreichen. Allerdings stieg der jährliche Ausstoß an Treibhausgasen im vergangenen Jahr einer UN-Studie zufolge auf einen neuen Rekord. Die Staaten müssten daher ihre Anstrengungen verdreifachen, um das Zwei-Grad-Ziel noch zu erreichen, heißt es in einem Bericht des UN-Umweltprogramms Unep.

