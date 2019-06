Vier Millionen Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen vor der politischen und wirtschaftlichen Krise in Venezuela geflohen. Die Zahl unterstreiche, wie dringend die Länder, in die die Menschen kämen, Unterstützung bräuchten, teilten das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM). Betroffen seien vor allem Kolumbien, Peru, Chile, Ecuador, Brasilien und Argentinien.

In Venezuela streiten seit mehreren Monaten der sozialistischen Präsident Nicolas Maduro und Oppositionschef Juan Guaido, der sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat, um die Macht. Das erdölreiche Land ist unter Maduros Regierung in den vergangenen Jahren in eine Wirtschaftskrise geraten. Venezuela leidet unter einer extrem hohen Inflation und einem Mangel an Grundnahrungsmitteln sowie Medikamenten. Die schwierige Lage hat zu einer Massenflucht in Nachbarländer geführt.



Maduro macht dafür einen von den USA geführten Wirtschaftskrieg verantwortlich, der einen Umsturz zum Ziel habe. Die USA haben seit 2017 mehrfach Sanktionen gegen Venezuela verhängt. Kritiker nennen als Gründe für den Abschwung aber auch die Inkompetenz von Maduros Regierung, nicht funktionierende Währungskontrollen sowie Korruption.