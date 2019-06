Die venezolanische Regierung hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. Wie Kommunikationsminister Jorge Rodríguez sagte, hätten mehrere Offiziere mit Unterstützung der USA, Kolumbiens und Chiles ein Attentat auf Präsident Nicolás Maduro geplant. Demnach sollte der Plan der mutmaßlichen Putschisten am vergangenen Sonntag oder Montag umgesetzt werden. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden.

Rodríguez warf dem kolumbianischen Staatschef Iván Duque, dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera und dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, vor in den gescheiterten Umsturzversuch verwickelt zu sein.

In Venezuela herrscht seit Monaten ein Machtkampf zwischen Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó, der von den USA und mehr als 50 weiteren Staaten anerkannt wird. Ende April war ein Putschversuch von Teilen der Streitkräfte gegen Maduro gescheitert. Der umstrittene Staatschef kann nach wie vor auf den Rückhalt der Militärführung zählen und wird unter anderem von Russland unterstützt. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in dem Land sind bereits Millionen von Menschen geflohen.

Guaidó will Festnahme von Mitarbeitern verhindert haben

Interimspräsident Guaidó selbst gab an, die Festnahme von mehreren seiner Mitarbeiter verhindert zu haben. Wie seine Pressestelle mitteilte, sei seine Fahrzeugkolonne auf einer Autobahn in der Hauptstadt Caracas von Bewaffneten gestoppt worden. Sie hätten demnach seine Mitarbeiter festnehmen und zum Sitz des militärischen Geheimdienstes bringen wollen. Auf einem Video war zu sehen, wie Guaidó mit den bewaffneten Motorradfahrern in Zivil sprach. Obwohl mehrere Ermittlungsverfahren gegen Guaidó laufen, haben die staatlichen Sicherheitskräfte bislang nicht versucht, ihn festzunehmen. Allerdings wurden in den vergangenen Monaten mehrere seiner Mitarbeiter festgesetzt.

Russlands Regierung kündigte die Heimreise der vor drei Monaten nach Venezuela entsandten russischen Soldaten an. Sie hätten ihre Mission zur technischen Unterstützung und Ausbildung der venezolanischen Streitkräfte abgeschlossen, teilte die russische Botschaft in Caracas mit.