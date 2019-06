Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit den USA über das Atomwaffenprogramm hat Nordkorea Nähe zu China demonstriert. Machthaber Kim Jong Un habe sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei einem Treffen in Pjöngjang über Probleme der Region beraten, berichteten Nordkoreas Staatsmedien.



Xi und Kim hätten einen gemeinsamen Nenner bei den besprochenen Themen gefunden. Sie seien zu dem Schluss gekommen, dass es im beiderseitigen Interesse sei, ihre Beziehung zu vertiefen, hieß es weiter. Dies werde sich positiv auf den Frieden in der Region sowie ihre Stabilität und Entwicklung auswirken. Details zu den festgefahrenen Verhandlungen zur Denuklearisierung mit den USA wurden in dem Bericht der Zentralen Koreanischen Nachrichtenagentur KCNA aber nicht genannt.

Chinesische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass Kim gegenüber Xi geäußert habe, dass er sich bei den Atomverhandlungen ein Entgegenkommen der USA "auf halbem Weg" wünsche. Xi sagte einem Bericht des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CCTV zufolge, seine Regierung sei bereit, eine konstruktive Rolle im Prozess der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einzunehmen. "Die internationale Gemeinschaft erwartet von den USA und Nordkorea, dass sie weiter miteinander reden und Ergebnisse erzielen", erklärte Xi.

Xi trifft sich in der kommenden Woche mit US-Präsident Donald Trump in Japan. Dort könnte das Thema erneut angesprochen werden.



Xis Staatsbesuch wurde erst vor drei Tagen angekündigt. Offizieller Anlass ist der 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern. Es ist der erste Besuch eines chinesischen Staatschefs in Pjöngjang seit 14 Jahren. Xi und Kim hatten sich zuvor viermal in China getroffen. China ist Nordkoreas wichtigster Partner. Zuletzt waren die Beziehungen aber abgekühlt, weil Pjöngjangs Atombestrebungen die Stabilität in der Region bedroht hatten.

Xi und seine Frau Peng Liyuan wurden mit einer großen militärischen Zeremonie empfangen. 10.000 Menschen jubelten ihnen bei der Ankunft am Flughafen zu. Später stand ein gemeinsames Abendessen von Xi und Kim und der Besuch einer Sportveranstaltung auf dem Programm. Der Staatsbesuch endet am Freitag.