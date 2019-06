Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit haben die US-Demokraten Kritik an der Verhandlungstaktik von US-Präsident Donald Trump geübt. "Drohungen und Wutanfälle sind keine Art, Außenpolitik zu verhandeln", teilte die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, mit. "Präsident Trump hat die herausragende Führungsrolle Amerikas in der Welt untergraben, indem er leichtsinnig mit der Verhängung von Zöllen gegen unseren Freund und Nachbarn im Süden gedroht hat."

Pelosi zeigte sich enttäuscht darüber, dass die USA ein umstrittenes Programm ausweiten werden, bei dem Asylbewerber für die Dauer ihres Verfahrens nach Mexiko zurückgeschickt werden können. Pelosi kritisierte, dass diese Regelung gegen die Rechte verstieße, die US-Gesetze Asylbewerbern zubilligten. Die eigentlichen Migrationsursachen in Zentralamerika würden dadurch nicht in Angriff genommen.



Mexiko verpflichtet sich, künftig deutlich stärker gegen die illegale Migration durch das Land in die USA vorzugehen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Mexiko Nationalgardisten im ganzen Land postiert, mit "Priorität an der südlichen Grenze" zu Guatemala. Zudem soll gegen Menschenschmuggler- und Schleuserbanden vorgegangen werden. Die USA bekommen die Möglichkeit, Asylbewerber nach Mexiko zurückzuschicken, während deren Antrag bearbeitet wird.

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8. Juni 2019

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador begrüßte die Einigung mit den USA: "Dank der Unterstützung aller Mexikaner konnten wir Zölle auf mexikanische Produkte, die in die USA exportiert werden, vermeiden", schrieb er auf Twitter. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard, der die Verhandlungen mit der US-Regierung in Washington geführt hatte, sprach von einem Kompromiss: "Wir haben uns irgendwie in der Mitte getroffen."

Drei Tage in Washington verhandelt

Die Einigung erfolgte nach dreitägigen Verhandlungen im US-Außenministerium. In einer Erklärung hieß es anschließend, Mexiko habe "beispiellose" Schritte zugesagt, um die "regelwidrige" Migration einzudämmen. Beide Seiten würden zusammenarbeiten, um "umgehend eine dauerhafte Lösung" zu erreichen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin nannte das Abkommen "sehr, sehr bedeutend". "Wir könnten nicht zufriedener sein", sagte Mnuchin am Rande des Treffens der G20-Finanzminister im japanischen Fukuoka. US-Präsident Donald Trump twitterte, die Vereinbarung könne sehr erfolgreich sein, wenn der südliche Nachbar sich entsprechend bemühe.



Strafzoll hätte große Auswirkungen für Mexiko

Mit den angedrohten Zöllen wollte Trump das Nachbarland dazu zwingen, härter gegen die illegale Einwanderung vorzugehen. Die Abgaben sollten im ersten Schritt bei fünf Prozent liegen und bis Oktober auf 25 Prozent steigen. Für die mexikanische Wirtschaft hätten die Strafzölle potenziell verheerende Auswirkungen gehabt: Das Land liefert 80 Prozent seiner Exporte in die USA.

Im Gegenzug für die unterlassenen Zölle soll Mexiko nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mehr Agrarprodukte aus den USA importieren. "Mexiko hat zugestimmt, ab sofort große Mengen landwirtschaftlicher Produkte von unseren großartigen patriotischen Farmern zu kaufen", schrieb Trump auf Twitter. Um Agrarprodukte ging es in der Einigung allerdings nicht. Trump hatte bereits in den laufenden Verhandlungen mit Mexiko mitgeteilt, dass das Land sofort in großen Mengen Agrarprodukte aus den USA kaufen werde, sollte es eine Vereinbarung geben. Schon jetzt ist Mexiko einer der wichtigsten Exportmärkte für landwirtschaftliche Produkte aus den Vereinigten Staaten.



Romney kritisiert Trumps Zollpolitik

Der US-Senator und frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney kritisierte die Zollpolitik Trumps. Mexiko wegen der Migrationsfrage mit Zöllen zu drohen, halte er für eine ganz schlechte Idee, sagte Romney in Park City in Utah. Das würde im Fall des Falles auch für US-Bürger teuer.

Romney kritisierte auch Trumps Vorgehen gegenüber China. Er unterstütze zwar, dass Trump energische Schritte gegen die chinesische Handelspolitik unternommen habe, doch wäre es besser gewesen, dies nicht im Alleingang zu tun, sondern dafür Verbündete zu suchen, sagte er.