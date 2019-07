Bei Überfällen islamistischer Talibankämpfer auf Kontrollposten sind in der zentralafghanischen Provinz Daikondi mindestens zehn Polizisten getötet worden. Weitere neun sind nach Angaben zweier Provinzratsmitglieder verletzt worden. Der Distrikt Kedschran, in dem die Angriffe stattfanden, steht demnach zwar unter Kontrolle der afghanischen Regierung. Doch die Taliban kämen aus der benachbarten südlichen Provinz Helmand und griffen gelegentlich an.

Die Taliban erklärten sich auch für einen Selbstmordanschlag mit vier Toten in der südöstlichen Provinz Gasni verantwortlich. 20 Menschen seien durch die Explosion einer Autobombe im Bezirk Ab Band verletzt worden, sagten Mitglieder des Provinzrates. Der Attentäter hatte es demnach auf ein Regierungsgebäude abgesehen, das völlig zerstört worden sei.

Seit 2018 verhandeln die USA mit den Taliban

Die Gewalt in Afghanistan dauert trotz laufender Gespräche zur politischen Befriedung des langjährigen Konflikts an. Seit Juli des Vorjahres führen die USA direkte Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Taliban. Dabei geht es vor allem um Truppenabzüge sowie um die Forderung der USA nach Garantien, dass von Afghanistan aus keine Terroranschläge mehr geplant werden.

Zuletzt hatte der US-Chefunterhändler, Zalmay Khalilzad, nach der siebten Gesprächsrunde Anfang Juli von bedeutenden Fortschritten gesprochen. Von den Taliban hieß es bisher, dass sie erst auf innerafghanische Friedensgespräche eingehen wollen, wenn die Frage des Abzugs der internationalen Truppen gelöst sei.



Anfang Juli hatten sich Vertreter der afghanischen Regierung mit Taliban-Vertretern in einem von Deutschland mitvorbereiteten Friedensgipfel in Katars Hauptstadt Doha getroffen. Damals hatten die Taliban in einer gemeinsamen Abschlussvereinbarung erklärt, Angriffe auf religiöse Zentren, Schulen, Krankenhäuser, Bildungszentren, Basare, Wasserdämme oder Arbeitsplätze einzustellen. Demnach solle es keine zivilen Opfer mehr geben. Da die Dialogkonferenz in Doha allerdings keine offiziellen Verhandlungen waren, ist das Ergebnis nicht bindend.

Friedensgespräche sollen in zwei Wochen beginnen

Offizielle Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban sollen innerhalb der nächsten zwei Wochen beginnen. Dies teilte der Staatsminister für Friedensangelegenheiten, Abdul Salam Rahimi, in einem an Medien verschickten Video mit.

Laut Rahimi soll die erste Gesprächsrunde in einer europäischen Hauptstadt stattfinden. In Regierungskreisen war in der vergangenen Woche mehrmals Norwegens Hauptstadt Oslo als Verhandlungsort im Gespräch. Rahimi sagte weiter, aktuell werde an der Zusammenstellung eines 15-köpfigen Verhandlungsteam gearbeitet. In Kabul hieß es, man hoffe, innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage ein Team aus "allen relevanten Gruppen" des Landes gebildet zu haben.



Eine Bestätigung seitens der aufständischen Extremisten gab es hierfür allerdings zunächst nicht. Während der vergangenen Monate hatten die Taliban direkte Gespräche mit der Regierung in Kabul stets abgelehnt, die sie als Marionette des Westens betrachten. Einen Waffenstillstand lehnen die Taliban weiter ab. Sie glauben, militärische Gewinne könnten ihre Verhandlungsposition stärken.

Während die Gewalt in Afghanistan weiter anhält, steht kommende Woche ein weiterer Abschiebeflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern aus Deutschland bevor. Die Gruppe solle am Mittwochmorgen in Kabul eintreffen, hatte ein Mitarbeiter des afghanischen Flüchtlingsministeriums am Donnerstag gesagt.