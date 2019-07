Zum dritten Jahrestag des gescheiterten Putsches in der Türkei hat Ali Kemal Aydın, der türkische Botschafter in Berlin, über die Website der Botschaft eine Warnung vor der Gülen-Bewegung verbreitet. Deutschland habe, wie viele andere Länder, "das Ausmaß der Bedrohung noch nicht begreifen können", heißt es in seinem Schreiben.

Die Türkei macht die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. In seinem nun veröffentlichten Text bezeichnete der Botschafter die Bewegung als "terroristische Vereinigung" und als "ein international tätiges Verbrechens- und Terrorsyndikat". Das Netzwerk werde von der türkischen Regierung "Fethullahistische Terrororganisation" genannt – abgekürzt als Feto. Über die Organisation schrieb Aydın: "Ihre globale Reichweite und die Brutalität ihrer Methoden sind beispiellos."

Die deutsche Politik kritisierte der Botschafter dafür, mutmaßliche Mitglieder der Gülen-Bewegung nicht festzunehmen und an die Türkei auszuliefern. Bislang seien 55 Auslieferungsgesuche gestellt worden, denen die Bundesregierung jedoch nicht nachgekommen sei. In zahlreichen Fällen seien mutmaßlichen Gülen-Anhängern sogar Visa ausgestellt worden. Dazu schrieb Aydın, dieses Verhalten sei für viele türkische Staatsbürger unverständlich: "Man stelle sich vor, eine geheime kriminelle Organisation hätte in Deutschland einen Putschversuch unternommen. Hätten dann die flüchtigen Putschisten und ihre Helfer Unterschlupf vor dem Gesetz in der Türkei gefunden, würde die deutsche Öffentlichkeit eine solche Entwicklung ebenso unbegreiflich finden." Als Partner und Verbündeter Deutschlands verstehe es die Türkei als ihre Pflicht, "die deutsche Seite auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die von der Terrororganisation Feto ausgeht".

Bis heute geht die türkische Regierung gegen die Gülen-Bewegung, aber auch gegen Oppositionelle scharf vor. Zehntausende Menschen wurden aus dem Staatsdienst entlassen. Nach offiziellen Angaben sitzen zurzeit mehr als 30.000 mutmaßliche Gülen-Anhänger im Gefängnis.



Um den möglichen Gefahren entgegenzuwirken, die Aydın zufolge von Anhängern der Gülen-Bewegung in Deutschland ausgehen könnten, schlug der türkische Diplomat in seiner Mitteilung vor, die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Diese Maßnahme wäre seiner Meinung nach ein erster Schritt, um "das wahre Gesicht der Feto auch in Deutschland ans Licht zu bringen."

Die Entlassungen, Festnahmen und Verurteilungen Tausender Beamter in der Türkei verglich der türkische Botschafter mit den "Entlassungen von Schlüsselbeamten der SED-Diktatur nach der Wiedervereinigung Deutschlands" – die Loyalität der betroffenen Staatsbediensteten gelte nicht der Regierung, weshalb es nötig sei, sie von ihren Posten zu entfernen. Die Anhänger Gülens hätten "über Jahre durch Betrug und Urkundenfälschung die türkische Verwaltung und Militäradministration infiltriert", lautet Aydıns Anschuldigung.



Das Scheitern des Putschversuchs im Sommer 2016 führte der Botschafter auf den Einsatz der türkischen Bevölkerung zurück: "Millionen von Türken" hätten sich in der Nacht vom 15. Juli "den Panzern, Flugzeugen und Waffen der Putschisten" entgegengestellt.



Teile des türkischen Militärs hatten damals das Parlament und Regierungsgebäude beschossen. Ihr Ziel war es, Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Regierung zu stürzen. Die Soldaten schossen auf Demonstranten, die sich ihnen entgegenstellten. 286 Menschen wurden getötet, davon 35 Putschisten. Den Putschversuch nahm Erdoğan zum Anlass, das autoritäre Präsidialsystem in der Türkei auszubauen. Die Kompetenzen von Presse und Justiz wurden eingeschränkt.