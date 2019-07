Der Präsident Tunesiens, Béji Caïd Essebsi, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte das Präsidialamt auf Facebook mit. Wegen eines Schwächeanfalls war Essebsi am Morgen in die Intensivstation des Militärkrankenhauses der Hauptstadt Tunis gebracht worden. Die Entwicklung sei "ungünstig", sagte noch sein Sohn Mohamed Hafedh Caïd Essebsi. Im April hatte der Präsident seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im November erklärt.

Essebsi wurde 1926 in Sidi Bou Saïd geboren. 1942 schloss er sich dem Kampf um die Unabhängigkeit Tunesiens von den Franzosen an und wurde ein enger Vertrauter des ersten tunesischen Präsidenten Habib Bourguiba. In dieser Zeit war Essebsi unter anderem auch Innen- und Außenminister. Als Bourguiba Ende der Achtzigerjahre aus dem Amt geputscht wurde, zog sich Essebsi aus der Politik zurück und arbeitete wieder als Anwalt.



2014 wurde Essebsi bei der ersten demokratischen Wahl Tunesiens zum Präsidenten gewählt. Nach dem Arabischen Frühling und dem Sturz des langjährigen Machthabers Zine el-Abidine Ben Ali 2011 hatte er die Partei Nidaa Tounes gegründet, an deren Spitze nun sein Sohn Hafedh steht.

Tunesien ist der einzige Staat der Maghreb-Region, der nach dem sogenannten Arabischen Frühling weitgehende demokratische Reformen umgesetzt hat. Allerdings kämpft das Land mit großen wirtschaftlichen Problemen.