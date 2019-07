Es ist der alte Boris. Er hat sich nicht geändert. Das war sofort nach den ersten Sätzen seiner Antrittsrede klar. Wer dachte, "Bojo" trete nach seinem Besuch bei der Königin, mit der Ehre des höchsten Staatsamts betraut, würdevoll vor das Volk, sah sich getäuscht. Es war immer noch der zerzauste, zu schnell redende, ausschweifende Boris, der alle wichtigen Details ausspart. Heute stand vor Nummer 10 Downing Street kein plötzlich geläuterter, ernster, gefasster Staatsmann, der in Ruhe seine Worte wählt, sich auf das Wesentliche konzentriert und nach der Wahlkampagne seine Rhetorik der Realität anpasst.

Johnson spulte, ohne Luft zu holen, genau die Schlagworte und Scheinargumente runter, die er während der letzten Wochen bei der Wahlkampagne zum Parteivorsitzenden und Premierminister schon benutzt hatte. "Wir haben 99 Tage Zeit." Dann werde Großbritannien die EU verlassen. Glorie dem Land. Nach drei Jahren Untergangsstimmung müsse "nun endlich" die Stimme des Volks Gehör finden. Er, die Nation, das große Britannien werde das schaffen – "no ifs, no buts".

Dann widersprach er sich gleich: Er redete von einem "neuen" Deal, ohne zu sagen, ob er damit den "alten" Austrittsvertrag meint oder eine "neue" politische Erklärung. Das müsse alles ohne Backstop gehen (die im Austrittsvertrag festgelegte Notlösung zur irischen Grenze), denn Großbritannien werde alle Zoll- und EU-Kontrollen ablehnen (was im Widerspruch zu den Regeln der Welthandelsorganisationen stünde). Großbritannien werde aus der Zollunion austreten, beteuerte er. Im gleichen Atemzug versprach er allerdings, dass alle Fabriken, Häfen, Unternehmen super vorbereitet für den No Deal sein würden (was nicht der Fall ist). Die mit der EU vereinbarte Zahlungsverpflichtung von 39 Milliarden Pfund sei dazu da, die britische Wirtschaft zu schmieren (was nicht stimmt und nicht geht). "Unterschätzen Sie dieses großartige Land nicht", trommelte er zum Sieg.

Endlich eigene Gesetze machen

Dann kam eine Aufzählung von Dingen wie Deregulierungen und Steuersenkungen, mit denen er nach dem Brexit die Wirtschaft beglücken will – wenn die EU-Vorschriften nicht mehr eingehalten werden müssen. Dem Volk versprach er gleich auch noch 20.000 Polizisten mehr, zusätzliches Geld für den Gesundheitssektor, für Schulen, die "endgültige" Lösung für die Krise im Pflegebereich. "Denn dann können wir endlich unsere eigenen Gesetze machen und deshalb treten wir aus der EU aus..." Der Übergang kam etwas plötzlich und war unlogisch. Aber egal. Mit den Händen in der Luft rudernd und im gleißenden Sonnenlicht gegen die Helligkeit anblinzelnd kam Johnson dann zum wichtigsten Teil seiner Rede: "Niemand hat gut daran getan, in den letzten 100 Jahren gegen unser großes Land zu wetten – und er sollte es auch jetzt nicht tun", rief er den Kameras zu. Jetzt werde es ernst. Er sei da. Die drei Jahre Selbstzweifel seien jetzt beendet. Jetzt gehe es los.

Hier aber die Realität: Johnson ist von der Partei gewählt worden, nicht aber von der Bevölkerung. Er hat kein Mandat, auch nicht im Parlament, für seine geplante Politik. Er hat nicht einmal eine sichere Regierungsmehrheit.

Noch bevor Boris Johnson am Dienstag sein Amt übernehmen konnte, waren Minister, die seine Politik des No Deal nicht unterstützen wollen, zurückgetreten, allen voran Schatzkanzler Philip Hammond, Justizminister David Gauke, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart und Kabinettschef David Lidington. Der Riss durch die Konservative Partei, die Abgeordneten und das Parlament wuchs schon, bevor Johnson überhaupt seine Rede gehalten hatte.

Er muss auch die Neuwahl gewinnen

Recht schnell muss Johnson nun eine regierungsfähige Mehrheit im Parlament herstellen. Dies geht letztlich nur über eine Neuwahl, in der er Oppositionsführer Jeremy Corbyn schlägt. Da die letzte Wahl 2017 abgehalten wurde, muss die nächste Parlamentswahl erst 2022 stattfinden. So lange aber kann Johnson nicht warten. Es ist anzunehmen, dass die Parlamentsmehrheit der Regierung in Kürze aufgrund von unglücklichen Nachwahlen auf nur noch zwei Stimmen zusammenfallen wird. Damit kann Johnson nicht regieren.

Die Zeit drängt. Eine Unterhauswahl kann Johnson nur gewinnen, wenn die Konservative Partei den Brexit geliefert hat. Ansonsten würden zu viele Stimmen an die Brexit-Partei von Nigel Farage fallen. Nach derzeitigen Umfragen der Gesellschaft YouGov würden nur 25 Prozent der Wähler für die Konservative Partei stimmen, 23 Prozent für die Liberalen als Anti-Brexit-Partei, 19 Prozent für Labour und 17 Prozent für die Brexit-Partei.

Johnson braucht den Brexit. Daher die Besetzung der großen Posten in seiner Regierung mit Brexit-Anhängern: Sein wichtigster Berater wird Dominic Cummings, Chef der offiziellen Leave-Kampagne vor der Volksabstimmung zum Brexit 2016. Cummings erfand den Slogan "Take-back-Control", paukte die Brexit-Kampagne allerdings eher als persönlichen Triumph durch, als über die Konsequenzen nachzudenken.