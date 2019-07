Kann ihr Nachfolger erfolgreicher sein, als sie es war, wird Theresa May gefragt.



Sie sagt: "Ja, ich gratuliere meinem Nachfolger." Er werde erfolgreich sein. Den Namen von Boris Johnson nimmt sie nicht in den Mund. Aber das liegt an den Regeln des Parlaments. Die Abgeordneten dürfen sich nicht direkt mit Namen ansprechen.



Auf eine Nachfrage, in der eine Kritik versteckt ist, reagiert sie nicht. Niemand in Schottland habe jemals Johnson gewählt. Wie kann er die Interessen der Schotten vertreten?