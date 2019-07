Boris Johnson wird Nachfolger von Theresa May

Boris Johnson ist in einer parteiinternen Urwahl von den Mitgliedern der britischen Konservativen zum neuen Parteichef und britischen Premierminister bestimmt worden. Der frühere Außenminister folgt auf Theresa May, die im Mai ihren Rücktritt angekündigt hatte. Wie die Partei bekannt gab, setzte sich Johnson mit deutlicher Mehrheit von 66,4 Prozent der Stimmen gegen Außenminister Jeremy Hunt, durch: Für den früheren Londoner Bürgermeister votierten demnach 92.153 von rund 159.000 Mitgliedern und damit fast doppelt so viele wie für seinen Kontrahenten, der 46.656 Tories von sich überzeugen konnte.

In einer ersten Reaktion bezeichnete Johnson seine Wahl als "entscheidenden Moment" in der Geschichte des Landes. Es sei eine "außerordentliche Ehre und ein Privileg". Zugleich räumte er ein, dass seine Wahl zum Tory- und Regierungschef nicht überall willkommen geheißen werde. Johnson versprach, das Chaos um den EU-Austritt zu beenden, die Spaltung im Land zu überwinden und Oppositionschef Jeremy Corbyn zu besiegen. "Wir werden den Brexit am 31. Oktober erledigt haben", sagte er.

Johnson wird die Amtsgeschäfte als Premierminister bereits am Mittwoch übernehmen und viele Regierungsposten neu besetzen. Zeitungen spekulierten etwa über ein Comeback der früheren Brexit-Minister Dominic Raab und David Davis. Am vergangenen Wochenende hatten bereits Finanzminister Philip Hammond und Justizminister David Gauke ihren Rücktritt angekündigt. Es wird mit Rücktritten weiterer EU-freundlicher Minister gerechnet.



Johnson will Schlussrechnung mit der EU zurückhalten

Als Brexit-Hardliner will Johnson das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU führen – sollte die Kommission in Brüssel keine Zugeständnisse machen. Dieses Szenario fürchten vor allem die Unternehmen, die dadurch schweren Schaden nehmen könnten. Zudem kündigte er an, die vereinbarte Schlussrechnung für den EU-Ausstieg in Höhe von 39 Milliarden Pfund (rund 44 Milliarden Euro) vorerst zurückzuhalten.



Seine Anhänger trauen Johnson zu, viele Wähler für die Konservativen zurückzugewinnen. Damit meinen sie vor allem die Brexit-Anhänger, die sich wegen der verfahrenen Austrittspolitik der scheidenden Premierministerin von den Tories abgewandt hatten. So hatte Theresa May dreimal versucht, für das von ihr mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen eine Mehrheit im Unterhaus zu erreichen – dreimal vergebens. Nachdem sie kurz darauf ihren Rücktritt ankündigte, stellte sich Johnson als Kandidat für ihre Nachfolge auf und konnte bereits in der Vorauswahl mit Abstand die meisten Parteimitglieder von sich überzeugen.

Ob er tatsächlich einen detaillierten Plan hat, wie er das Brexit-Dilemma lösen will, darf bezweifelt werden. Regeln oder Details interessieren den als Exzentriker beschriebenen Johnson kaum. Er ist gewohnt, sich mit Witz und Charme darüber hinwegzusetzen. Diese Strategie hat ihn in Großbritannien in das höchste politische Amt getragen. Fraglich ist jedoch, ob sein Charme auch in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten verfängt.

Dort übt man sich zumindest offiziell in Gelassenheit. "Wir werden jeden Premierminister respektieren und zu ihm Arbeitsbeziehungen aufbauen", hieß es zuletzt immer wieder aus der für die Brexit-Verhandlungen zuständigen EU-Kommission. Dazu wird betont, dass man das mit May ausgehandelte Austrittsabkommen nicht mehr ändern wird und lediglich noch Modifikationen an der begleitenden politischen Erklärung möglich sind.

Einige Gemeinsamkeiten mit Donald Trump

Zumindest für das Verhältnis Großbritanniens mit den USA rechnen viele Beobachter mit einer Veränderung, sobald Johnson in Downing Street Number 10 eingezogen ist. Zuletzt verursachten unter anderem geleakte Botschaftermemos Verstimmung zwischen Washington und London. Die wirtschaftlichen Interessen auf beiden Seiten sind allerdings groß, und US-Präsident Donald Trump hat klargemacht, dass Johnson seinen Segen hat. "Ich denke, wir werden eine großartige Beziehung haben", sagte er zuletzt und erneuerte dabei seine Kritik an May. Sie habe einen "sehr schlechten Job" beim Brexit gemacht, es sei eine Katastrophe. "Ich denke, Boris wird das geraderücken", so Trump.

So wie Trump wird auch Johnson nachgesagt, seine Anhänger- und Wählerschaft vor allem in den vermeintlich einfachen Milieus zu finden. Und so wie Trump gehört auch der einstige Londoner Bürgermeister und Telegraph-Kolumnist dennoch zur Oberschicht seines Landes. Der 55-Jährige besuchte das Eliteinternat Eton, studierte in Oxford und war zeitweise Präsident des Debattierclubs Oxford Union sowie Mitglied der als dekadent verschrienen Studentenverbindung Bullingdon-Club. Dort wurde er meist nur mit seinem Spitznamen "Yeti" gerufen – wegen seiner Statur und seiner wilden Frisur, die er aber unlängst abgelegt hat.