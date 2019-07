Seit Dienstag steht fest: Boris Johnson wird neuer Premierminister von Großbritannien. Wird er es schaffen, was seine Vorgängerin Theresa May nicht vermochte und das Vereinigte Königreich bis zum 31. Oktober aus der Europäischen Union führen? Und wie glaubhaft ist Johnsons Aussage, den Austritt notfalls auch ohne Abkommen umzusetzen? Die Reaktionen internationaler Zeitungen im Überblick:

Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz glaubt nicht an einen Neuanfang durch die Amtsübernahme von Boris Johnson: "Großbritannien hat einen neuen Regierungschef, doch ein hoffnungsvoller Neubeginn sieht anders aus." Johnson sei bisher vor allem durch seinen "nonchalanten Umgang mit Fakten, seine impulsive Persönlichkeit und seine gewagten Versprechungen aufgefallen". Nun müsse er diese in die Praxis umzusetzen. "Wie dieser Zusammenstoß mit der Realität ausgehen wird, ist die große Frage."



Auch die ungarische Tageszeitung Népszava wirft Johnson Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit vor. Johnson habe "schlicht kein Konzept" und sage immer nur das, was ihm Popularität verspreche – "unabhängig davon, ob er es ernst damit meint oder nicht".



Diese Ansicht teilt die spanische Zeitung La Vanguardia: Großbritannien werde nun vom "extravagantesten und verantwortungslosesten Premierminister in seiner langen Geschichte regiert." Keiner wisse, wie er es machen werde: "Mit ihm ist das Risiko eine Garantie, denn seine Ideen sind flatterhaft, und er handelt immer zu seinem eigenen Vorteil".



Die italienische Zeitung La Repubblica sieht unruhige Zeiten auf die Briten zukommen: "Etwas, sogar sehr viel hat sich gestern in London verändert". Johnson komme in Großbritanniens kompliziertesten Moment der Nachkriegszeit – "Schnallt euch gut an", heißt es.

Auch die slowakische Tageszeitung Pravda glaubt nicht daran, dass mit Johnsons Amtsübernahme Ruhe in das politische Tagesgeschäft in Großbritannien einkehren wird – im Gegenteil: "Mit dem unberechenbaren Johnson als Premier wird die britische Politik noch chaotischer." Vielmehr werde ein Konflikt zwischen Johnson und dem Parlament und in der Folge ein harter Brexit wahrscheinlicher. Vom "vermasselten Brexit über den wirtschaftlichen Niedergang" sei es dann nur noch ein kleiner Schritt zur "Umwandlung Großbritanniens in Kleinbritannien." Boris Johnson könnte so tatsächlich in die Geschichte eingehen: "als der, der Großbritannien zerschlagen hat".

Die französische Zeitung Midi Libre hält einen harten Brexit ebenfalls für wahrscheinlich: Mit Johnsons Amtsübername seien "die letzten Hoffnungen der Brexit-Gegner" getötet worden. Sie zieht zugleich eine Parallele zum US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump: "Gleicher populistischer Diskurs, gleiche Verachtung für die Presse, gleiche Art Gegner zu beleidigen."



"Niemand glaubt, dass Johnson einen besseren Deal verhandeln kann"

Zu Johnsons Ankündigung, das von Theresa May ausgehandelte Abkommen mit der EU neu zu verhandeln, äußert sich die bulgarische Zeitung Duma. Solche Nachverhandlungen hält sie für wenig wahrscheinlich. Zum einen habe Johnson dafür nur noch drei Monate Zeit. Zum anderen sei es wenig wahrscheinlich, dass die EU gerade diese Zugeständnisse macht, die Johnson und der ihm nahestehende Flügel der Konservativen Partei sich wünschen. Die Zeitung erwartet deswegen höchstens "kosmetische Veränderungen", die danach "als großer Sieg" dargestellt und erneut zur Abstimmung ins Parlament eingebracht würden.

Auch die Londoner Times hält das für ein wahrscheinliches Szenario. "Möglicherweise kann Johnson ein Abkommen erreichen, das zwar in der Sache nicht sehr viel anders als jenes ist, das Theresa May ausgehandelt hatte, dem Parlament jedoch mit mehr Kraft und Elan verkauft werden kann." Johnsons bevorzugte Option sei, die Grenzfrage auf eine nächste Phase von Verhandlungen zu verschieben und ein eingeschränktes Austrittsabkommen durchzubekommen. Das würde zumindest den EU-Austritt Großbritanniens zum anvisierten Datum gewährleisten. Die Möglichkeit eines ungeregelten Austritts könnte dabei "anspornend" auf die EU wirken. Trotzdem: Die Frage der irischen Grenze bleibe "ein Stolperstein".

Auch die New York Times glaubt nicht, dass Johnson mit der EU ein besseres Abkommen verhandeln kann als seine Vorgängerin Theresa May. "Niemand glaubt, dass Johnson, der vor allem nach seinem kurzen Einsatz als ein zu Fehltritten neigenden Außenminister in Brüssel weitgehend verachtet wird, in der Lage sein wird, einen besseren Deal zu erzwingen als die gewissenhafte Frau May nach zwei Jahren von Verhandlungen."

"An der Austrittsvereinbarung wird nicht mehr gerüttelt"

Das bestätigt die niederländische Zeitung de Volkskrant, die zudem nicht an ein weiteres Entgegenkommen der EU glaubt. "An der Austrittsvereinbarung wird nicht mehr gerüttelt. Dieses Abkommen, mit dem die Rechte der Bürger, die Austrittsrechnung, der Handel und die offene nordirische Grenze gewährleistet werden sollen, bleibt das letzte Angebot der Union." Den Drohungen von Johnson nachzugeben und die Regelung für die irische Grenze aus dem Abkommen herauszunehmen, würde die Glaubwürdigkeit der EU untergraben.

In diesem Zusammenhang fordert die britische Financial Times Johnson dazu auf, sich aktiv mit der EU auf eine Nachbearbeitung des mit Theresa May vereinbarten Abkommens einzulassen. Auch mit dem Parlament solle er kooperieren. "Unverantwortliches Gerede über eine Vertagung oder eine Suspendierung des Unterhauses, um auf diese Weise einen No-Deal-Brexit zu ermöglichen, sollte aufhören. Ein EU-Austritt ohne ein Abkommen muss um jeden Preis verhindert werden."

Die Washington Post schließlich verweist auf die US-amerikanische Perspektive und hofft auf einen erfolgreichen Vollzug des Brexit durch Boris Johnson: "Die Amerikaner können nur hoffen, dass er es schafft. Denn ein Andauern des politischen Stillstands in Großbritannien würde den Westen noch weiter zu einem Zeitpunkt schwächen, zu dem seine demokratischen Werte sowohl von ausländischen Mächten wie auch von heimischen Extremisten bedroht sind."