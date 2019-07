Li Peng ist tot. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhau berichtet, starb der von 1987 bis 1998 amtierende Ministerpräsident Chinas im Alter von 90 Jahren. Demnach sei er am späten Montagabend an den Folgen einer nicht behandelbaren Krankheit gestorben. In der Vergangenheit hatte der Ex-Regierungschef mit Blasenkrebs zu kämpfen. Internationale Bekanntheit erlangte Li wegen seiner maßgeblichen Rolle bei der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 in Peking.

Damals, in der Nacht zum 4. Juni 1989, war die chinesische Armee mit Panzern gegen Studierende vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz in Peking für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als tausend Menschen wurden damals getötet. Bis heute lässt Peking keine Aufarbeitung der Vorfälle zu. Trotz seiner zentralen Rolle bei der Niederschlagung der Proteste blieb Li mehr als zehn Jahre lang Mitglied des mächtigen Politbüros in Peking. Bis 2003 war er zudem Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses.

Geboren wurde Li 1928 in Chengdu in der chinesichen Provinz Sichuan. Nach Beitritt in die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 1945 studierte er an einer Industriefachschule, am ersten von der KPCh errichteten Institut für Naturwissenschaften, sowie an der Hochschule für Energietechnik in Moskau. Nach der Rückkehr aus der Sowjetunion 1954 war er bis zur Kulturrevolution in der Energiewirtschaft im Nordosten Chinas beschäftigt. So leitete er eines der größten Kraftwerke Chinas und war für die Energieversorgung Pekings verantwortlich.

Li begann seine Karriere in der Energiewirtschaft

Seine politische Karriere begann 1979, als er zum stellvertretenden Minister für Energieindustrie und zum Parteisekretär ernannt wurde. Später wurde er dann stellvertretender Minister für Wasserwirtschaft und Energie – hierbei setzte er sich unter anderem für den Bau des umstrittenen Drei-Schluchten-Staudamms ein. Im September 1982 wurde er ohne Kandidatenzeit Mitglied des ZK der KPCh, 1985 rückte er ins Politbüro auf und wurde 1987 schließlich Mitglied des ständigen Ausschusses des Politbüros und Ministerpräsident Chinas.

Li wurde von der westlichen Presse als konservativer Technokrat wahrgenommen, der die Schuld für wirtschaftliche und soziale Fehlentwicklungen in China zum großen Teil einem unüberlegten Reform- und Wachstumseifer des liberalen Parteichefs Zhao Ziyangs zuschrieb. Dementsprechend verhängte er gegen die hungerstreikenden Studierenden auf dem Tiananmen-Platz das Kriegsrecht und dankte der chinesischen Armee für ihre Rolle bei der Niederschlagung des Aufstands. Westliche Beobachter sahen dies als Beleg für seine führende Rolle in der Volksrepublik. Die Säuberung der Partei und die beispiellose Hetzjagd auf politisch Andersdenkende nach dem 4. Juni 1989 hatten seine volle Unterstützung.

Li galt als konservativer Hardliner

Der als "Schlächter von Peking" bezeichnete Li absolvierte 1992 eine Europareise, die von zahlreichen Protesten überschattet wurde. Dennoch konnte sich China unter Lis Amtszeit von einer asiatischen Regionalmacht zu einer Weltmacht weiterentwickeln. Trotz Entspannungspolitik mit dem Westen lehnte er wie andere Politiker Belehrungen im Bereich der Menschenrechte als Einmischung in innere Angelegenheiten ab.

Nach seiner Zeit als Ministerpräsident wurde er 1998 zum Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses Chinas gewählt. Auch als Parlamentspräsident blieb er weiterhin ein einflussreicher, reformunwilliger Hardliner, der eine politische Öffnung und die Aufgabe des Machtmonopols der KPCh ebenso ablehnte wie die Privatisierung. Berichtet wurde über Li 2016 im Zusammenhang mit den Panama Papers. Darin hieß es, dass auch Mitglieder der chinesichen Führung wie Li Briefkastenfirmen im Ausland hatten. Die chinesische Zensur ging sofort gegen das Auftauchen entsprechender Berichte in Internetforen vor.