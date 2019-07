Es gibt viele Arten, in Dakar, der Hauptstadt des Senegal am westlichsten Zipfel des afrikanischen Kontinents, einen unterhaltsamen Samstagnachmittag zu verbringen: Tauchen, Surfen, am Strand rumhängen. Aber der Besuch eines Ringkampfturniers zählt zu den spektakuläreren Aktivitäten. Für umgerechnet drei Euro Eintritt kann man bei Cashewnüssen und Café Touba – einem pappsüßen mit Guineapfeffer gewürzten Kaffee, den es an jeder Straßenecke zu kaufen gibt – dabei zusehen, wie sich kolossartige Kerle zu Boden ringen, während um sie herum das Stadion ausrastet. Und man kann Hexer bei der Arbeit beobachten, denn der senegalesische Ringkampf ist untrennbar mit der Zauberei verbunden. Geboten werden Musik, Tanz, großes Spektakel und bisweilen auch Prominenz. Zum Beispiel dann, wenn der Sprecher wieder einmal eine "Grande Dame de la Musique Sénégalaise" angekündigt, die von großer Entourage begleitet im Stadion Einzug hält und mit königlicher Eleganz auf der VIP-Tribune Platz nimmt.

Die Lutte Sénégalaise ist auf faszinierende Weise beides: modernes Sportspektakel und Tradition, Magie und großes Geschäft. Sie ist im Senegal Nationalsport, ihre Ringer sind Volkshelden. Jedes Kind kennt die Namen der Stars, ihre Porträts sind an Hauswände gemalt: gewaltige Kerle, nur mit einem Tuch bekleidet, das windelartig um die Lenden geschlungen wird. Muskeln wie gemeißelt, die Oberarme oberschenkelbreit, der ganze Körper mit Gris-Gris behängt, mit Zauberamuletten.

"Ich bin groß und stark und es gibt hier eh wenig Arbeit, also war das eine Gelegenheit", erzählt Abou Ndiasse, 32. Er war mal Amateurringer, als er 15 Jahre alt war, entdeckte ihn ein Trainer. Jetzt steht er jeden Morgen um fünf Uhr auf, geht zum Fitnessstudio, um dort fünf Stunden lang Gewichte zu stemmen. Nach der Siesta geht er zu seinem Kampfverein, um zu trainieren.



Eigentlich verbietet der Islam Zauberei, halbnackte Kämpfe und Faustschläge – und 95 Prozent der etwa 15 Millionen Einwohner des Senegal sind Muslime. Doch hat sich der Sufismus hier im Lauf der Jahrhunderte mit afrikanischen Traditionen verwoben und ist dabei sehr senegalesisch geworden. Hier ist der Islam größtenteils sehr tolerant. Und so sind im Senegal Dinge möglich, die anderswo undenkbar wären. Eine muslimische Gemeinde verehrt ihren Glaubensgründer als senegalesische Wiedergeburt des Propheten. Sie ehrt neben dem Koran auch die Bibel, mache auch die Thora. In einer anderen Gemeinde wenden sich Männer bisweilen an spirituelle Führerinnen. Christen feiern mit ihren muslimischen Mitbürgern traditionell das Opferfest und auch Muslime stellen sich an Weihnachten gern einen Christbaum ins Wohnzimmer. Manche Marabouts sind islamische Geistliche und Hexenmeister zugleich. Für die Rituale, die die Zauberer im Stadion vollführen, verwenden sie bisweilen auch Koranverse.

Bei der Lutte kann man ein Phänomen besonders gut beobachten, das die ganze Gesellschaft prägt: Oft steht dort, wo in Europa ein Oder stehen würde, im Senegal ein Und. Ein Mensch kann Ringer und gläubiger Muslim sein, sich für Wissenschaft interessieren und gleichzeitig an Hexerei glauben, ohne darin den geringsten Widerspruch zu erkennen.

Samstagnachmittag im Viertel Medina

Abou Ndiasse, 32, wartet auf den Ringkampf seines Lebens. © Finbarr O'Reilly/Reuters, privat

Ndiasse glaubt eher an Training als an Magie. Trotzdem würde er es nie unterlassen, sich vor der Zauberei des Gegners zu schützen. "Du musst immer auf der Hut sein. Ich lege meine Kleidung beim Training nie ab, ich gebe sie immer meinen Freunden oder meinem Bruder zur Verwahrung." Selbst eine angetrunkene Wasserflasche würde er nie einfach so wegwerfen. Schließlich könnte sie einer mitnehmen und ihn damit verhexen. Auch bei den Frauen sei höchste Vorsicht geboten. "Am Tag des Wettkampfs darfst du dich mit keiner Frau zusammensetzen. Höchstens mit deiner eigenen Mutter." Schließlich könnte der Gegner sie geschickt haben für einen Zauber.

Samstag, 17 Uhr. Das Stadion Iba Mar Diop liegt mitten im Arbeiterviertel Medina. Schreiner tischlern auf offener Straße, Friseure bedienen ihre Kunden am Straßenrand. Ein Mann baut Schaufensterpuppen zusammen, ihre Gliedmaßen liegen über das Trottoir verstreut, hier ein einsamer Torso, dort ein verlorenes Bein. Horden von Kindern ziehen durch die Gassen, vorbei an blökenden Schafen, die hier vor fast jedem Hauseingang stehen. Viele der einstöckigen Häuser wurden von Straßenkünstlern bemalt. Medina ist ein lebendes, atmendes, hustendes Stadtmuseum.