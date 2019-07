Die Europäische Union hat das harte Vorgehen der russischen Polizei bei einer Protestkundgebung in Moskau scharf kritisiert. Mehr als 1.000 Demonstranten wurden bei einer nicht genehmigten Kundgebung in der russischen Hauptstadt festgenommen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info waren es 1.373 Menschen. Die Moskauer Polizei hatte zuvor von 1.074 Festnahmen gesprochen. Die Demonstranten hatten gegen den Ausschluss von zahlreichen Oppositionskandidaten bei den anstehenden Kommunalwahlen protestiert.

Die Einsatzkräfte gingen mit großer Härte gegen die Protestierenden vor und setzten auch Schlagstöcke ein. Laut dem Bürgerrechtsportal OWD-Info erlitten mehrere Festgenommene Nasenbrüche oder Verletzungen am Kopf.

"Diese Festnahmen und die unangemessene Gewalt gegen friedliche Demonstranten" untergrüben einmal mehr die Grundrechte auf freie Meinungsäußerung sowie auf Versammlungsfreiheit, sagte Maja Kocijančič, Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. "Diese Grundrechte sind in der russischen Verfassung verankert, und wir erwarten, dass sie geschützt werden."

Zugleich forderte sie Chancengleichheit für alle Kandidaten bei der anstehenden Regionalwahl. Russland müsse sich an die Vorgaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und andere internationale Verpflichtungen halten, so Kocijančič. Die Vorfälle vom Samstag folgten einer "besorgniserregenden Serie von Festnahmen und Polizeirazzien gegen Oppositionspolitiker in den vergangenen Tagen".

Mehrere unabhängige Oppositionspolitiker hatten bereits im Vorfeld der Proteste von Durchsuchungen ihrer Wahlkampfbüros berichtet. Unter ihnen auch der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Wegen wiederholten Protestaufrufs wurde er zu 30 Tagen Haft verurteilt.