US-Präsident Donald Trump hat sich gegen Rassismusvorwürfe gewehrt. Auf Twitter schrieb er, dass seine Äußerungen, in denen er mehrere Kongressabgeordnete der Demokraten attackiert hatte, nicht "rassistisch" gewesen seien. "Ich habe keinen Funken Rassismus in mir", fügte er hinzu.

Trump hatte vier Politikerinnen des linken Flügels der Demokraten vorgeworfen, die USA zu "hassen", und sie aufgefordert, in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zurückzugehen. Am Montag legte er auf Twitter nach: "Wenn ihr hier nicht glücklich seid, könnt ihr gehen!" Daraufhin warfen die vier Demokratinnen dem Präsidenten Rassismus vor. Auch andere Politikerinnen und Politiker aus der Opposition und von den Republikanern verurteilten die Attacke.

Als People of Color gehören die vier Demokratinnen der nicht weißen Minderheit im Kongress an. Eine der angegriffenen Abgeordneten, die schwarze Politikerin Ayanna Pressley, bezeichnete Trumps Äußerung als "ausländerfeindlich und fanatisch". Sie betonte, dass sie und ihre Kolleginnen sich nicht zum Schweigen bringen lassen würden.



Ilhan Omar, die erste schwarze Muslimin im Kongress, nannte Trumps Attacke "eklatant rassistisch" und sprach von der "Agenda der weißen Nationalisten". Abgesehen von Omar, die als Kind aus Somalia in die USA geflohen war, sind drei der vier Frauen in Amerika geboren.

Offenbar will Trump mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2020 seine weiße Wählerschaft mobilisieren – und einen Keil zwischen die oppositionellen Demokraten treiben. So zeigte er sich von der Kritik, die auch aus den eigenen Reihen kommt, unbeeindruckt. Als ein Reporter ihn fragte, ob sich Trump an dem Rassismusvorwurf störe, antwortete dieser: "Es beunruhigt mich nicht, denn viele Menschen sind meiner Meinung."

Das Repräsentantenhaus will am Dienstagabend über eine Resolution abstimmen, die Trumps Tweet als fremdenfeindlich verurteilt. Der Präsident warnte die Republikaner, keine "Schwäche" zu zeigen und nicht in die "Falle" der Demokraten zu tappen.