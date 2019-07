EU-Gipfel nominiert Ursula von der Leyen als Kommissionschefin

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll neue Präsidentin der EU-Kommission werden. Darauf haben sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs verständigt, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk bekannt. Die Kandidatin muss aber noch durch das Europäische Parlament bestätigt werden. Es ist ungewiss, ob von der Leyen die nötige Mehrheit im Europaparlament bekäme. Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten zeigte sich tief enttäuscht über den Vorschlag. Auch die Grünen kritisierten die Entscheidung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel enthielt sich bei der Abstimmung im EU-Rat, sagte sie nach der Entscheidung. Sie habe sich "entsprechend den Regeln des deutschen Abstimmungsverhaltens" enthalten müssen, weil die Sozialdemokraten in der Bundesregierung sich gegen Von der Leyen ausgesprochen haben.



Di Staats- und Regierungschefs einigten sich auch über die Besetzung der anderen Spitzenpositionen der EU. Die Französin Christine Lagarde soll Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden. Sie war bisher Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Der belgische Regierungschef Charles Michel soll neuer Ratspräsident und der spanische Außenminister Josep Borrell neuer EU-Außenbeauftragter werden.

Von der Leyen könnte, wenn sie vom Parlament bestätigt wird, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Erstmals seit mehr als 60 Jahren könnte Deutschland den mächtigen Brüsseler Posten besetzen. Ihre Nominierung ist eine große Überraschung nach dem wochenlangem Postenstreit seit der Europawahl.

Problem im Parlament

Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte ursprünglich den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, als Kommissionschef. Als der CSU-Politiker im Kreis der EU-Länder auf Widerstand stieß, stellte sich Merkel hinter den Sozialdemokraten Frans Timmermans, der aber ebenfalls nicht durchsetzbar war.



Bei Dauerverhandlungen am Sonntag und Montag hatten sich die 28 EU-Staaten gegenseitig blockiert. Deshalb legte EU-Ratschef Donald Tusk am Dienstag ein Kompromisspaket vor. Tusk hatte das Paket in stundenlangen Vorgesprächen mit etlichen Gipfelteilnehmern getestet, darunter Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der spanischen Regierungschef Pedro Sanchez. Auch die vier östlichen Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei unterstützen von der Leyen, wie ein ungarischer Regierungssprecher mitteilte. Sie reklamierten sogar für sich, die Idee aufgebracht zu haben.



Für das Europaparlament ist der Vorschlag ein Problem. Eine Mehrheit der Fraktionschefs hatte beschlossen, nur einen der Europawahl-Spitzenkandidaten in das Amt des Kommissionschefs zu wählen. Das wären streng genommen nur Weber und Timmermans.