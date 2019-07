Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold hat Bedingungen für ein Votum seiner Fraktion für Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission formuliert. Vor der Wahl müssten die Rechte des Europaparlaments gestärkt werden, sagte Giegold vor einem Treffen der Grünen-Fraktionsspitze mit der Kandidatin. Notfalls müsse die Wahl verschoben werden. Die deutschen Grünen bilden mit 21 von 74 Abgeordneten die größte nationale Gruppe in der grünen Fraktion im Europaparlament.

Für grüne Stimmen müsse es dann grüne Inhalte geben, forderte Giegold weiter. Dazu gehöre ein "konsequenter Klimaschutz, mehr sozialer Zusammenhalt sowie die Einhaltung der Bürgerrechte nach innen und der Menschenrechte außen".

Nach dem vorläufigen Zeitplan soll das Europaparlament am 16. Juli darüber abstimmen, ob die bisherige Bundesverteidigungsministerin im Herbst Nachfolgerin des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission wird. Die CDU-Politikerin führt seit dem Wochenende Gespräche in Brüssel, um eine Mehrheit zu finden. Zunächst ist ein Gespräch mit der Grünen-Fraktionsspitze angesetzt, für Mittwoch Treffen mit Sozialdemokraten und Liberalen.

Giegold betonte, es gehe nun nicht in erster Linie um die Einhaltung des Abstimmungstermins: "Die Stärkung des Europaparlaments ist wichtiger als der Zeitplan für die Besetzung der Kommissionsspitze." Viele Wähler fühlten sich zurecht getäuscht, weil nun eine Person Präsidentin der EU-Kommission werde, die gar nicht gewählt wurde. Er forderte von den Staats- und Regierungschefs eine Reform des EU-Wahlrechts mit europaweiten Wahllisten sowie einer Festlegung auf das Spitzenkandidatenprinzip. Zuletzt hatte sich EU-Ratspräsident Donald Tusk dafür ausgesprochen, den Grünen auf EU-Ebene mehr Gehör zu schenken.

Der Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei, Reinhard Bütikofer, hatte bereits eine Verschiebung in Aussicht gestellt. Eine Premiere wäre das aber nicht. Schon im Juli 2009 hatte das Parlament das Votum über die zweite Amtszeit des früheren portugiesischen Regierungschefs José Manuel Barroso auf unbestimmte Zeit verschoben, "um seine Kandidatur gründlicher zu beurteilen". Grund waren Vorwürfe mangelhafter Führungsstärke und Versäumnisse beim Kampf gegen die Wirtschaftskrise.

Merkel musste sich bei Abstimmung der Regierungschefs enthalten

Nachdem sich die EU-Staats- und Regierungschefs nicht auf die Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) oder den Sozialdemokraten Frans Timmermans einigen konnten, war schließlich von der Leyen einstimmig nominiert worden, obwohl sie keine Spitzenkandidatin war. Allerdings musste sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) enthalten, weil der Koalitionspartner SPD diese Nominierung ablehnte. Sie kritisieren vor allem, dass bei der Nominierung des Kommissionspräsidenten keiner der Spitzenkandidaten aus dem Europawahlkampf zum Zuge kam.

Die Nominierte benötigt noch die Zustimmung im Europaparlament. Mehrere deutsche Sozialdemokraten im Europaparlament hatten angekündigt, von der Leyen nicht zu wählen. Sie sind allerdings nur 16 von mehr als 700 Abgeordneten im Europaparlament. Die übrigen sozialdemokratischen Abgeordneten hatten sich zuletzt von ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen distanziert. Am Mittwoch stellt sich von der Leyen der sozialdemokratischen Fraktion vor.



Widerstand der SPD

Die Stimmen der europäischen Sozialdemokraten, die die zweitgrößte Fraktion im EU-Parlament stellen, sind entscheidend. Die konservative Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) geht aber trotz der ablehnenden Haltung der SPD davon aus, dass die Mehrheit der europäischen Sozialdemokraten der deutschen Kandidatin bei der Abstimmung am 16. Juli ihre Stimme geben wird.

Die SPD stellt nur noch die drittgrößte Gruppe in der Fraktion, nach den Italienern und den Spaniern. Diese Abgeordneten fühlen sich dem von den Regierungen der EU-Staaten verhandelten Personalpaket stärker verpflichtet. Der italienische Sozialdemokrat David Sassoli wurde bereits zum neuen EU-Parlamentschef gewählt; der spanische Sozialist Josep Borrell ist für die Position des EU-Außenbeauftragten vorgesehen.