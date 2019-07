EU-Ratspräsident Donald Tusk hat sich dafür ausgesprochen, den Grünen auf EU-Ebene mehr Gehör zu schenken. Er habe in letzter Zeit in engem Kontakt mit den europäischen Grünenfraktionschefs Ska Keller und Philippe Lamberts gestanden, sagte er vor dem Europaparlament in Straßburg.



Er habe volles Vertrauen, dass die Zusammenarbeit mit den Grünen und deren Präsenz in den EU-Beschlussfindungsgremien nicht nur für die regierende Koalition gut sein werde, sondern für Europa insgesamt. "Ich appelliere an alle meine Partner, die Grünen in den Ernennungsprozess einzubeziehen, auch wenn sie keine Staats- und Regierungschefs im Rat haben", sagte Tusk. Das werde er auch der designierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Treffen am Nachmittag darlegen, kündigte der Ratspräsident an.



Die Grünen waren aus der Europawahl Ende Mai als viertgrößte Fraktion hervorgegangen. Einen eigenen Vertreter in der mächtigen EU-Kommission haben sie aber nicht, da sie in keinen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs stellen. Die wiederum schicken jeweils einen Kommissar oder eine Kommissarin nach Brüssel.

Außerdem verteidigte Tusk vor den Abgeordneten die Nominierung von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission und wies Kritik an der Auswahl hinter verschlossenen Türen zurück. Der Rat der Staats- und Regierungschefs sei genauso demokratisch legitimiert wie das Europaparlament, sagte Tusk. Vor der Entscheidung über die EU-Spitzenjobs habe er sich viele Male mit Vertretern des Parlaments getroffen, "um sicherzustellen, dass die Entscheidungen wirklich gemeinsam sind".

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten den Wunsch einer Mehrheit des Parlaments übergangen, einen der Spitzenkandidaten zur Europawahl zum Kommissionschef zu machen. Weder der Bewerber der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, noch der Sozialdemokrat Frans Timmermans fanden im Rat eine Mehrheit. Stattdessen wurde völlig überraschend von der Leyen nominiert. Sie braucht für ihre Wahl eine Mehrheit im EU-Parlament, wo es viel Widerspruch gegen die Nominierung gibt. Die Verteidigungsministerin warb gestern vor dem Parlament um Unterstützung.



EU-Parlament stimmt am 16. Juli über von der Leyen ab

Das Europaparlament wird voraussichtlich am 16. Juli entscheiden, ob Ursula von der Leyen die neue Präsidentin der EU-Kommission wird. Dazu soll sie am Vormittag des Sitzungstages im Parlament in Straßburg zunächst eine Rede halten. Anschließend folgt eine Debatte über ihre Kandidatur, wie aus einem vorläufigen Entwurf der Tagesordnung hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Danach stimmen die EU-Abgeordneten ab.



Erhält von der Leyen die absolute Mehrheit, tritt sie ihr Amt offiziell am 1. November 2019 an. Bekommt sie diese Mehrheit nicht, müssen die Mitgliedstaaten innerhalb eines Monats einen anderen Kandidaten vorschlagen. Der Europäische Rat trifft seine Entscheidungen mit sogenannter verstärkter qualifizierter Mehrheit. Das heißt, 21 Staaten mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung müssten zustimmen. Über den neuen Kandidaten würde dann in der Sitzung des EU-Parlaments im September abgestimmt.

Der Europäische Rat beschließt dann im Einvernehmen mit dem gewählten Kommissionspräsidenten eine Kandidatenliste für die Posten der 27 EU-Kommissare. Die Kandidaten werden in den Parlamentsausschüssen ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche angehört, voraussichtlich im September und Oktober.

Der amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will seiner designierten Nachfolgerin Ursula von der Leyen beim Start im neuen Job helfen. Juncker habe von der Leyen versichert, dass die Behörde und er selbst sie beim Übergang unterstützen würden, falls das EU-Parlament sie bestätige, sagte ein Kommissionssprecher. Die beiden würden sich seit Jahren kennen und das Gespräch sei freundlich gewesen. Es sei vereinbart worden, in engem Kontakt zu bleiben.