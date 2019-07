Die Kandidatin für den wichtigsten Job in Brüssel, die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), muss weiter um eine Mehrheit unter den Abgeordneten bangen. Unter den Wackelkandidaten sind unter anderem die deutschen Sozialdemokraten und die europäischen Grünen.



Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer lässt eine Zustimmung der europäischen Sozialdemokraten bei der Wahl von Ursula von der Leyen (CDU) als EU-Kommissionspräsidentin offen. "Es gibt keine Order der SPD-Führung an unsere frei gewählten Abgeordneten", sagte sie der Bild am Sonntag (BamS). "Die SPD-Europaabgeordneten halten die Personalentscheidung der Staats- und Regierungschefs für falsch. Frau von der Leyen stand ja nicht zur Wahl. Deswegen macht sie gerade ihre Werbetour in den Fraktionen. Danach wird sich die sozialistische Fraktion noch mal zusammensetzen."

"Vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus"

Die Nominierung von der Leyens als Kandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft hat laut Dreyer aber noch ein Nachspiel, wenn die SPD ihr Regierungsbündnis mit der Union überprüft: "Über die Fortführung der Koalition entscheiden wir bei unserer Halbzeitbilanz im Herbst. Eine wichtige Frage wird auch für uns sein, ob man sich in der Koalition aufei­nander verlassen kann." Die SPD wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sie nicht rechtzeitig über den Personalvorschlag von der Leyen informiert zu haben. "Frau Merkel hat ein Personalpaket verhandelt, ohne die SPD zuvor miteinzubeziehen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus", so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.

Einen sofortigen Bruch der Koalition, wie ihn der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel gefordert hatte, lehnte Dreyer allerdings ab. Gabriel sei von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Das Bundeskabinett entscheide nicht über den Kommissionspräsidenten. Die Nominierung sei Sache der europäischen Staats- und Regierungschefs. "Dort hat sich die Kanzlerin nach dem Veto der SPD enthalten und damit koalitionstreu verhalten. Man muss nicht bei jedem Streit gleich die Koalitionsfrage stellen", sagte die kommissarische Parteivorsitzende.

Grüne machen europaweite Wahlisten ab 2024 zur Bedingung

Die europäischen Grünen knüpfen eine mögliche Zustimmung an eine Reihe von Bedingungen. Der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold sagte BamS mit Blick auf die kommenden Europawahlen in fünf Jahren: "Ohne Spitzenkandidaten mit europaweiten Wahl­listen geht gar nichts für Ursula von der Leyen." Giegold kritisierte die Nominierung von der Leyens. Den Wählern seien Spitzenkandidaten versprochen worden, und jetzt solle die europaweit unbekannte von der Leyen den Posten bekommen. "Das Europaparlament soll so entmachtet werden. So geht das nicht."

Für kommende Woche hat von der Leyen mehrere Termine im Europaparlament vereinbart, darunter mit der Fraktionsspitze der Grünen am Montag und mit den Liberalen am Mittwoch. Sie will auch in die Konferenz der Fraktionschefs gehen. Mit den Sozialdemokraten ist ein Treffen am 15. Juli vorgesehen – einen Tag vor dem angekündigten Abstimmungstermin. Dieser soll erst nächsten Donnerstag endgültig festgezurrt werden.

Die Kandidatin hat öffentlich noch keine konkreten europapolitischen Pläne benannt, sondern will nach eigenem Bekunden zunächst zuhören. Vor ihrer Wahl will sie ihre Vision darlegen. Am Freitag zeigte sie auf Twitter ein Foto von ihrem Übergangsbüro. "Noch ist mein neuer Schreibtisch als nominierte Kandidatin in Brüssel leer, aber das Telefon funktioniert auf jeden Fall", schrieb sie und dankte für "lebhafte Gespräche, viele spannende Fragen, viel Zuspruch". Vorerst übt sie aber auch noch ihr Amt als Verteidigungsministerin aus, wie ein Ministeriumssprecher in Berlin betonte.