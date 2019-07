Aller Voraussicht nach: kein schnelles Ende. Zwar haben Unionspolitiker sich in den vergangenen Tagen drohend geäußert, sollte die Wahl von der Leyens am Widerstand der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament scheitern. "Wir haben noch nie mit jemandem so viel Verständnis gehabt wie mit der SPD, aus Gründen der Stabilität heraus. Aber sie machen es einem wirklich sehr schwer, Geduld zu haben", sagte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Es reicht jetzt langsam an Schwierigkeiten", warnte er. Dennoch betonte auch er, ein Ultimatum sei das keineswegs. Dass ein Scheitern die Stimmung im Bündnis nicht heben würde, ist klar. Allerdings fragt man sich, ob das wirklich noch einen Unterschied machen würde, da die große Koalition ohnehin dauerhaft im Krisenmodus zu sein scheint. Gegen ein schnelles Ende des Bündnisses sprechen die anstehenden Landtagswahlen und auch die Tatsache, dass die SPD erst mal ihr Führungsproblem lösen muss, bevor sie so weitreichende Entscheidungen treffen kann.