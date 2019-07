Im Streit um Rechtsstaatlichkeit hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für einen fairen Umgang mit den mittel- und osteuropäischen Staaten geworben. "Es ist mir wichtig, die Debatten zu versachlichen", sagte sie der Süddeutschen Zeitung. In den betroffenen Ländern herrsche bei vielen das Gefühl, "nicht voll akzeptiert zu sein".

Volle Rechtsstaatlichkeit sei zwar immer das Ziel, "aber keiner ist perfekt", sagte von der Leyen. Finanzielle Sanktionen kämen nur als das "allerallerletzte Mittel nach vielen Stufen, die vorher kommen", infrage. Wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit hat die EU-Kommission bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen und Ungarn eingeleitet. Anlass sind umstrittene Justizreformen, welche die Unabhängigkeit der Justiz gefährden.

Die noch amtierende EU-Kommission kündigte am Donnerstag an, künftig einmal im Jahr prüfen zu wollen, ob die Mitgliedsländer die Rechtsstaatsprinzipien der Union einhalten. Dabei wolle man herausfinden, ob es irgendwelche Probleme gebe, sagte der Vizepräsident Frans Timmermans. Es gehe dabei nicht darum, mit dem Finger auf einzelne Staaten zu zeigen. Vielmehr wolle man das gemeinsame Verständnis darüber verbessern, was Rechtsstaatlichkeit eigentlich bedeute.

Die EU-Kommission streitet mit Polen über Änderungen am Justizsystem des Landes. Kritiker fürchten, dass diese die Unabhängigkeit der Justiz gefährden. Die EU hatte in dieser Woche den Druck auf die Regierung in Warschau erhöht, ihre Reformen zurückzunehmen.



Von der Leyen war am Dienstag vom EU-Parlament zur neuen Kommissionspräsidentin gewählt worden, zum 1. November rückt sie offiziell als erste Frau in der Geschichte der EU an die Spitze der Kommission. Nach eigenen Angaben verhalf ihr die polnische Regierungspartei PiS zur ihrer knappen Mehrheit. Vor ihrer Wahl hatte von der Leyen die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit in der EU zur Priorität erklärt.



Flexibilität für Italien?

Auch auf die Forderung, dass alle EU-Staaten sich an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen, wollte sich von der Leyen nicht festlegen. "Wir brauchen eine faire Lastenteilung – vielleicht auf unterschiedlichen Feldern durch unterschiedliche Länder", sagte sie der SZ. Eine EU-weite Verteilung von Flüchtlingen lehnen insbesondere die osteuropäischen Staaten ab.



"Wir müssen Dublin reformieren, um mehr Fairness und Lastenverteilung zu erreichen", sagte die CDU-Politikerin der Bild-Zeitung. Nach dem Dublin-Verfahren müssen Asylbewerber in dem Land registriert werden, in dem sie die EU betreten. "Ich habe nie wirklich verstanden, warum Dublin mit der einfachen Gleichung begann: Wo ein Migrant zuerst europäischen Boden betritt, muss er oder sie bleiben", sagte von der Leyen. "Wir können nur dann stabile Außengrenzen haben, wenn wir den Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer Position auf der Karte dem größten Druck ausgesetzt sind, genügend Hilfe leisten", sagte sie.

Von der Leyen stellte zudem Italien im Schuldenstreit weitere Zugeständnisse in Aussicht. "Es gibt aus gutem Grund Regeln beim Stabilitäts- und Wachstumspakt. Die müssen eingehalten werden. Es gibt aber auch viel Flexibilität in dem Regelwerk, die man besser ausnutzen kann, um Wachstum über Investitionen zu ermöglichen", sagte die künftige Kommissionspräsidentin.

Rückzug aus CDU-Parteispitze

Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. Nachdem die EU-Kommission Rom zunächst wegen steigender Verschuldung mit einem Defizitverfahren gedroht hatte, verzichtete die Behörde Anfang Juli auf diesen Schritt.

Von der Leyen kündigte außerdem an, sich aus der CDU-Pareispitze zurückziehen zu wollen. "Ich habe die Parteivorsitzende der CDU bereits informiert, dass ich das Amt als stellvertretende Parteivorsitzende ruhen lasse und beim nächsten Parteitag zur Verfügung stelle", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.