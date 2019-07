Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bis zum frühen Montagmorgen nicht auf einen neuen Kommissionspräsidenten einigen können. Den Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel, den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans zu benennen, lehnten einige Staaten entschieden ab.



Der Plan war schon bei den Vorgesprächen so umstritten, dass der EU-Sondergipfel in Brüssel am Sonntagabend erst mit gut dreistündiger Verspätung begann. Nach eineinhalb Stunden wurde die Runde bis in die frühen Morgenstunden hinein für weitere Einzelgespräche unterbrochen.

Die EU-Staaten und das Europaparlament ringen seit der Europawahl Ende Mai um die Besetzung des Spitzenamts in der Kommission und andere Topjobs. CSU-Politiker Manfred Weber war Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), die bei der Wahl wieder stärkste Fraktion im EU-Parlament wurde. Der Niederländer Timmermans führte die Sozialdemokraten auf Platz zwei. Weber beanspruchte deshalb die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für sich. Doch er fand weder im Rat der Staats- und Regierungschefs eine Mehrheit für seine Nominierung, noch im EU-Parlament eine Mehrheit für seine Wahl.



Merkels Kompromiss geht nicht auf

Merkel hatte deshalb als Kompromiss vorgeschlagen, einen Sozialdemokraten als Kommissionschef zu ernennen. Die EVP sollte dafür zwei Ämter bekommen, das des Parlamentspräsidenten und das der EU-Außenbeauftragten. Ein Liberaler sollte neuer Ratschef werden, also Donald Tusks Nachfolger. Damit schien das Prinzip gewahrt, dass einer der Europawahl-Spitzenkandidaten Kommissionschef werden soll, denn darauf besteht eine Mehrheit im Europaparlament. Doch rebellierte die Europäische Volkspartei gegen den Plan.



Der irische Premier Leo Varadkar sagte beim Gipfel, der Vorschlag Timmermans sei nicht akzeptiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte sich offen für Timmermans als Kommissionschef - aber auch für den Brexit-Unterhändler Michel Barnier und die dänische Liberale Margrethe Vestager. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, der den Liberalen zugerechnet wird, sprach sich ebenfalls gegen Timmermans aus. Die vier Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Tschechien hätten Vorbehalte. Der ungarische Premier Viktor Orban protestierte in einem Brief an die EVP gegen Timmermans.



Beim EU-Gipfel muss für den Posten des Kommissionspräsidenten eine Einigung gefunden werden, die von mindestens 21 Staaten mitgetragen wird, die 65 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentieren. Gesucht wird auch ein neuer Präsident für die Europäische Zentralbank (EZB). Zunächst war aber unklar, ob über diese Position in diesem Personalpaket mitentschieden wird.