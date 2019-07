Die Hälfte der EU-Staaten hat sich nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem deutsch-französischen Vorschlag für einen neuen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge bekannt. Dies sei das Ergebnis eines Treffens von EU-Außen- und Innenministern in Paris, sagte Macron. Er nannte keine Einzelheiten, erklärte jedoch, die neue Initiative werde "schnell" und "automatisch" ablaufen.



Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr aus französischen Regierungskreisen, dass unter den 14 EU-Staaten neben Frankreich und Deutschland auch Finnland, Luxemburg, Portugal, Litauen, Kroatien und Irland sich bereit gezeigt hätten, die Pläne voranzutreiben. Von diesen 14 hätten acht Staaten eine "aktive" Beteiligung zugesichert, darunter Deutschland und Frankreich. Macron beklagte auch die Bombardierungen von Flüchtlingslagern im bürgerkriegserschütterten Libyen. Die Lage in dem Land sei sehr besorgniserregend.

Vorsichtiger zeigte sich Bundesaußenminister Heiko Maaß. Am Rande der informellen Beratungen in Paris berichtete er zwar von Fortschritten, sagte aber ein, dass ein Deal noch ausstehe.

Treffen ohne Salvini

Italiens Innenminister Matteo Salvini nahm nicht an dem Treffen in Paris teil. Er warnte in einem Brief an seinen französischen Kollegen Christophe Castaner vor den Auswirkungen von Entscheidungen "die nur in Paris und Berlin" getroffen worden seien. Der Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Antonio Vitorino, und der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge (UNHCR), Filippo Grandi, begrüßten die Ankündigung. Die Überlegungen seien vielversprechend, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. "Ein gemeinsames Vorgehen in dieser Situation ist im Interesse aller."

Das Treffen in Paris folgte einer Sitzung vergangene Woche in Finnland. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte erklärt, man treibe zusammen mit Frankreich einen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge auf Rettungsschiffen im Mittelmeer voran. Dieser solle dafür sorgen, dass sich nicht bei jedem Schiff ein "quälender Prozess" bei der Verteilung entwickle. Zuletzt hatte vor allem Italien Schiffen, die Flüchtlinge aus Seenot gerettet haben, das Anlegen in seinen Häfen verweigert.

Eine EU-weite Verteilung von Flüchtlingen war in der Vergangenheit am Widerstand vor allem von osteuropäischen Ländern gescheitert.