Die EU-Kommission verklagt Ungarn beim Europäischen Gerichtshof (EuGH). Grund ist ein ungarisches Gesetzespaket, das die Unterstützung von Asylsuchenden unter Strafe stellt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Die Bedenken gegen das sogenannte Stopp-Soros-Gesetz seien mit einer Antwort der Behörden in Budapest nicht ausgeräumt worden.

Im Kern beanstandet die EU-Kommission die Einstufung von Hilfeleistungen an Asylbewerber als Straftatbestand und die Einführung neuer Unzulässigkeitsgründe für Asylanträge. Demnach erhalten Menschen kein Asyl, wenn sie aus einem Land nach Ungarn eingereist sind, in dem sie nicht verfolgt wurden, das aber die Kriterien eines sicheren Drittstaates nicht erfüllt. Ungarn verstoße damit gegen die Richtlinien für Asylverfahren und Aufnahmebedingungen. Außerdem verbietet das umstrittene Gesetz Hilfeleistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Namen einer Organisation. Dabei drohen Flüchtlingshelfern Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr.

Die Brüsseler Kommission hatte bereits ein Aufforderungsschreiben und eine mit Gründen versehene Stellungnahme wegen des Gesetzes an Ungarn geschickt. Die Klage gegen Ungarn vor dem EuGH ist der nächste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren. Die EU-Kommission startet es, wenn sie vermutet, dass ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht verstößt. Wenn der EuGH zu dem Ergebnis kommt, dass Ungarn mit dem Stopp-Soros-Gesetz gegen EU-Recht verstößt, kann er finanzielle Sanktionen verhängen.



Das ungarische Parlament hatte die Regelungen im vergangenen Jahr beschlossen. Mit der Bezeichnung bezieht sich die ungarische Regierung auf den liberalen US-Milliardär George Soros, der aus Ungarn stammt. Soros unterstützt verschiedene Zivilorganisationen, die Geflüchteten und Asylsuchenden helfen.



Zudem beschloss die EU-Kommission, ein Aufforderungsschreiben an Ungarn zu richten, weil Menschen im Rückführungsverfahren in ungarischen Transitzonen keine Lebensmittel erhalten. Das Aufforderungsschreiben ist die erste Stufe in einem Vertragsverletzungsverfahren.