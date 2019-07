Die in Gibraltar festgenommenen Besatzungsmitglieder des beschlagnahmten iranischen Öltankers sind wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben der Polizei wurden der Kapitän und die drei Offiziere gegen Kaution freigelassen. Gegen sie sei keine Anklage erhoben worden. Die Ermittlungen dauerten jedoch an, der Tanker "Grace 1" bleibe weiterhin festgesetzt. Der Oberste Gerichtshof in Gibraltar hat angeordnet, dass das Schiff mindestens bis zum 21. Juli nicht wieder auslaufen darf.



Das britische Überseegebiet Gibraltar hatte am Donnerstag vergangener Woche den iranischen Öltanker "Grace 1" gestoppt. Das Schiff wurde verdächtigt, entgegen einem geltenden EU-Embargo iranisches Öl nach Syrien bringen zu wollen. Die europäischen Sanktionen richten sich gegen die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Die Beschlagnahme des Öltankers hatte die Spannungen zwischen Großbritannien und dem Iran verschärft. Der Iran bezeichnete das Vorgehen der britischen Behörden als Akt der "Piraterie" und warnte, dies werde "nicht ohne Folgen" bleiben. "Falls die Briten sich von den USA beeinflussen und auf gefährliche Spielchen einlassen wollen, raten wir ihnen, dies lieber nicht zu tun", sagte Irans Außenamtssprecher Abbas Mussawi.



Der Iran bestreitet zudem, dass der Tanker nach Syrien wollte. Der Tanker "Grace 1" sei zu groß, um in syrische Häfen einzulaufen. Wohin der Tanker stattdessen fahren sollte, sagte Mussawi nicht. Der Iran sehe sich aber auch nicht an die EU-Sanktionen gegen Syrien gebunden.