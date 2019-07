Großbritannien trifft die Eskalation im Persischen Golf zu denkbar ungünstiger Zeit: Das Land steckt mitten im Regierungswechsel. Am Dienstag wird verkündet, ob Boris Johnson der neue Premierminister sein wird. Das gilt als sehr wahrscheinlich. Und wenn das passiert, wird Theresa May am Mittwoch zurücktreten, Johnson seinen Antrittsbesuch bei der Königin machen, nachmittags sein neues Kabinett zusammenstellen und Donnerstag mit den Regierungsgeschäften beginnen – und das gleich mitten in einer schweren außenpolitischen Krise.

Eines hätte sich die britische Regierung denken können: Wenn Großbritannien auf amerikanischen Druck unvermittelt einen Tanker in der Straße von Gibraltar abfängt, der vermeintlich Öl aus dem Iran nach Syrien transportierte und damit gegen die Sanktionen verstößt, musste die britische Regierung mit einem Gegenschlag rechnen. Der kam am Freitag, als der Iran durch seine Revolutionsgarden in der Straße von Hormus den britischen Tanker Stena Impero kaperte. "Da muss die Frage gestellt werden, warum man das nicht kommen sah, warum man die Schiffe nicht im Konvoi fahren ließ und militärisch nicht begleitete", sagte das ehemalige Kabinettsmitglied Iain Duncan Smith trocken.

Nun übergibt die britische Premierministerin Theresa May höchst wahrscheinlich ihrem Widersacher und Nachfolger Boris Johnson eine brenzlige Situation. Johnson hatte wie kein anderes Kabinettsmitglied gegen ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag gewettert und war 2018 aus Protest gar als Außenminister zurückgetreten.



Die Iran-Krise zeigt, wie schlecht Großbritannien derzeit regiert wird

Downing Street bezeichnete das Kapern des Tankers am Montag nach einer Sitzung des Krisenstabs Cobra als "unakzeptable und hochgradig eskalierend". Der Iran solle den Tanker freigeben. Außenminister Jeremy Hunt sagte, der Tanker sei in den Gewässern des Oman abgefangen und abgedrängt und schließlich gezwungen worden, in den Hafen Bandar Abbas im Iran einzulaufen. Gleichzeitig sagte Hunt, Großbritannien wolle Schiffe in der Straße von Hormus künftig zusammen mit europäischen Verbündeten schützen. Dazu werde ein "maritimer Schutzeinsatz unter europäischer Führung" zusammengestellt, teile die Regierung am Abend mit. Einzelheiten nannte der Außenminister nicht, sondern sagte lediglich, London werde "angemessene Schritte unternehmen, um die sichere Passage von Schiffen durch die Straße von Hormus zu unterstützen".



Viel kann Hunt ohnehin nicht mehr helfen. Er gilt als Widersacher von Johnson, war bis Montag der Gegenkandidat in der Wahl um den neuen Premierminister und wird am Mittwoch vielleicht abtreten müssen. Also muss sich Boris Johnson gleich mit der Außenpolitik und einer Krise mit dem Iran beschäftigen, bevor er überhaupt einen Gedanken an den Brexit verschwenden kann.

Selbst Trump ist im letzten Moment zurückgeschreckt

Diplomatie ist nicht die Stärke von Johnson, wie er in seiner Zeit als Außenminister von Juli 2016 bis Juli 2018 zeigte. Er leistete sich mit dem Iran bereits einen Patzer, als er jovial behauptete, Nazanin Zaghari-Ratcliffe habe auf ihrem Besuch im Iran lediglich Journalismus gelehrt. Die Mitarbeiterin der Thomson Reuters Foundation mit doppelter britisch-iranischer Staatsangehörigkeit wird seit April 2016 im Iran festgehalten. Sie wurde im September 2016 zu fünf Jahren Haft verurteilt, der Iran wirft ihr vor, sie habe am Umsturz der Regierung gearbeitet. Johnsons möglicherweise gut gemeinte Bemerkung war fatal: Journalisten brauchen für den Iran ein spezielles Visum.

Die Krise im Golf indessen ist Teil der geopolitischen Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Seit US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran – einen "schrecklichen Deal" – aufkündigte, ist Großbritannien hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ist das Land treuer Partner der Vereinigten Staaten und will das auch unter der Trump-Administration bleiben. Gleichzeitig aber hält die britische Regierung wenig von der Eskalationspolitik des amerikanischen Sicherheitsberaters John Bolton, der im Zweifel auch vor einem militärischen Schlag nicht zurückschrecken würde.

London kassierte daher schnell wieder die voreilige Warnung ein, der Iran müsse mit "ernsten Konsequenzen" rechnen. Muss er nicht. Auch Boris Johnson stellte bereits klar: Militärische Konfrontation wird nicht gesucht. Im Gegenteil: Eigentlich pochen Großbritannien, Deutschland und Frankreich auf eine politische, diplomatische Lösung im Streit um das Atomabkommen. Die europäischen Vertragspartner halten an dem Abkommen fest, versuchen daher, die Drohungen der Amerikaner ins Leere laufen zu lassen.

Abgelenkt vom Brexit und der Aufregung um die Wahl eines neuen Premierministers läuft in London allerdings so einiges schief. So richtig regiert wird lange nicht mehr. Im Parlament findet Wichtiges nicht mehr statt. Kabinettssitzungen sind eine Farce. Ernste Dinge bleiben liegen, Theresa May hält die Geschäfte auf Abruf in den Händen. In den Ministerien wechselt das Personal mehr als je zuvor. Die außenpolitische Eskapade zeigt jetzt nur deutlich für die ganze Welt, wie schlecht das Land derzeit regiert wird.



Wird sich unter Boris Johnson etwas ändern? Zunächst einmal nicht. Wer glaubt, Boris Johnson werde blind einem Donald Trump – oder John Bolton – in den nächsten Golfkrieg folgen, irrt. Johnson sieht die Amerikaner und die US-Außenpolitik sehr kritisch. Sein 2004 geschriebenes Buch The 72 Virgins ist eine zynische Abrechnung mit der amerikanischen Kriegsmalerei, den Kriegsverbrechen des Landes im Irak und in Afghanistan, der Unverantwortlichkeit der amerikanischen Militärpolitik. Außerdem schreckt ja selbst Trump vor einem Krieg zurück, zumindest bislang: Erst vor wenigen Wochen machte der Präsident im letzten Moment einen Rückzieher, nachdem der Iran eine amerikanische Drohne abgeschossen hatte und das US-Militär zunächst mit einem Gegenschlag antworten sollte.