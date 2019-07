Als "inakzeptabel" hat der neue britische Premierminister Boris Johnson die Bedingungen des Abkommens über den britischen EU-Austritt bezeichnet. "Inakzeptabel" nennt nun Michel Barnier, der Chefunterhänderl der EU die Forderungen, die Johnson an die Europäische Union stellt. In einer E-Mail an EU-Botschafter habe Barnier dieses Wort gewählt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.



Johnson hatte am Mittag seine erste Rede als Regierungschef im britischen Unterhaus gehalten. Darin hatte er versprochen, er werde sich für einen neu ausgehandelten Austrittsvertrag mit der EU einzusetzen. Er sei überzeugt, dass Nachverhandlungen "selbst zu diesem späten Zeitpunkt" möglich seien.



Das Abkommen in seiner jetzigen Form sei nicht tragbar: "Seine Bedingungen sind nicht akzeptabel für dieses Parlament und dieses Land. Kein Land, das seine Unabhängigkeit schätzt und Selbstachtung hat, würde diesem Abkommen zustimmen", sagte Johnson. Den sogenannten Backstop, der das Verfahren an der irisch-nordirischen Grenze regulieren soll, lehnt der Brexit-Befürworter ab.



Johnsons Vorgängerin Theresa May hatte mit der EU – unter der Führung vom Michel Barnier – ein Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ausgehandelt. Die Abgeordneten des Unterhauses hatten jedoch dreimal gegen diesen Vertrag gestimmt. Daraufhin hatte May ihren Rücktritt erklärt.



Johnson will neuverhandeln, die EU nicht

Die EU lehnt eine Neuverhandlung des Austrittsabkommens mit Großbritannien kategorisch ab, zumindest bisher. Unmittelbar nach Johnsons Wahl zum Parteivorsitzenden der britischen Konservativen hatte sich Barnier lediglich dazu bereit gezeigt, die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem EU-Austritt "zu überarbeiten".



In seiner ersten Ansprache als Premierminister hatte Johnson angekündigt, er wolle den Brexit "ohne Wenn und Aber" bis zum 31. Oktober durchführen. Ein No-Deal-Brexit gilt damit als wahrscheinlicher.