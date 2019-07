US-Präsident Donald Trump hat der Regierung Chinas mit einem härteren Handelsabkommen gedroht, falls man in Peking jetzt Hinhaltetaktiken anwenden würde. Darauf müssten sich die Verantwortlichen in China im Falle seiner Wiederwahl im November nächsten Jahres gefasst machen. Wenn er die Wahl gewinne, werde "der Deal, den sie bekommen, viel härter sein als das, was wir jetzt verhandeln" – oder aber es werde gar kein Abkommen geben. Trump geht offenbar davon aus, dass die Verantwortlichen in China darauf spekulieren, dass er nicht wiedergewählt wird und ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin weniger kontrovers auf Chinas Expansion reagieren.

Trump warf China außerdem vor, bereits ausgehandelte Vereinbarungen wieder rückgängig zu machen. "Mein Team verhandelt jetzt mit ihnen, aber am Ende ändern sie den Deal immer zu ihren Gunsten." Der US-Präsident hatte am Rande des G20-Gipfels in Osaka mitgeteilt, China habe zugesagt, während der Verhandlungen große Mengen an US-Agrarprodukten zu kaufen. Der US-Präsident kritisierte auf Twitter, es gebe keine Anzeichen dafür, dass China diese Zusage erfülle. Peking hatte eine solche Vereinbarung allerdings nie bestätigt.

Trumps in harschem Ton verfasster Tweet fällt in eine Zeit, in der China und die USA nach monatelanger Pause den Verhandlungsfaden bei Gesprächen in Shanghai gerade erst wieder aufgenommen haben. Die Regierung in Washington hatte zuletzt jedoch wiederholt die Erwartungen an einen Durchbruch gedämpft.

Die Hindernisse sind schwer überwindbar

Es sind die ersten direkten Handelsgespräche der beiden größten Volkswirtschaften seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. Vor knapp vier Wochen hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen in Osaka in Japan auf einen "Waffenstillstand" in ihrem Handelskrieg und eine Wiederaufnahme der Gespräche geeinigt.

An diesem Dienstag traf die US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin und den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Shanghai ein. Die Verhandlungen, die auf chinesischer Seite von Vizepremier Liu He geleitet werden, sollen bis Mittwoch andauern. Details zu den Inhalten wurden zunächst nicht bekannt.

Die Hindernisse im Handelsstreit erscheinen ohne erhebliche Zugeständnisse schwer überwindbar. Die US-Regierung beklagt die wettbewerbsverzerrende Wirtschaftspolitik der Regierung in Peking. Ihr geht es vor allem darum, zukünftig den Diebstahl geistigen Eigentums und chinesische Dumpingpreise zu verhindern. Auch der mangelhafte Zugang zum chinesischen Markt und der von Chinas herrschender Kommunistischer Partei stark gestützte Staatssektor sind für die US-Regierung ein Ärgernis. Trump selbst stört sich vor allem am amerikanischen Handelsbilanzdefizit mit China.

Die Verhandler aus Peking wollen vor allem, dass sämtliche US-Sonderzölle auf chinesische Waren erst einmal wieder aufgehoben werden. Zudem geht es ihnen darum, gegenüber den USA keine offensichtlichen Zugeständnisse zu machen, beispielsweise keine allzu weitgehenden Kompetenzen für US-Handelsbehörden in China hinsichtlich der Umsetzung eines Abkommens zu akzeptieren.