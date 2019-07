Nach einer siebenwöchigen Verhandlungspause haben Donald Trump und Xi Jinping beim G20-Gipfel in Osaka beschlossen, die Gespräche über ein amerikanisch-chinesisches Handelsabkommen wieder aufzunehmen. "Wir sind wieder auf der Strecke", sagte der US-Präsident. Doch was jetzt zum wiederholten Mal als ein Burgfrieden hingestellt wird, ist bestenfalls eine Feuerpause.

Gewiss, Trump hat fürs Erste von der angedrohten Verhängung von Strafzöllen auf weitere chinesische Importgüter im Wert von 300 Milliarden Dollar abgesehen. Auch darf der Hightech-Gigant Huawei "wenigstens vorläufig" wieder von amerikanischen Firmen beliefert werden; allerdings nur, "solange die Verkäufe keine Ausrüstung betreffen, die Amerikas nationale Sicherheit bedrohen". Ob Huawei ganz von der Schwarzen Liste gestrichen wird, macht der US-Präsident vom Abschluss eines Handelsabkommens abhängig. Das jedoch ist heute so fern wie Anfang Dezember vorigen Jahres, als Trump und Xi beim G20-Treffen in Buenos Aires schon einmal einen Burgfrieden schlossen. Er hielt nur bis Mai, weil sie sich über wesentliche Punkte nicht zu einigen vermochten.

Donald Trump geht es vor allem darum, im Handel mit der Volksrepublik das amerikanische Defizit abzubauen; 2018 war es auf etwas mehr als 419 Milliarden Dollar gestiegen. Der chinesische Chefunterhändler Liu He hatte zur Linderung zugesagt, den Amerikanern mehr Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Mais und Soja abzunehmen, dazu Erdöl, Flüssiggas und anderes mehr – eine Zusage, die Xi Jinping in Osaka zu Trumps Genugtuung wiederholte; der US-Präsident frohlockte über das Angebot, "eine riesige Menge" amerikanischer Güter zu kaufen.

Liu He reiste im Frühjahr allerdings unverrichteter Dinge aus Washington ab – weil Washington sich weigerte, die bereits erhobenen Strafzölle wieder rückgängig zu machen und sich obendrein zusätzliche Erhöhungen vorbehielt; weil die Chinesen die von den Amerikanern erwartete Aufstockung ihrer Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse für absolut unrealistisch hielten; schließlich weil die USA verlangten, dass China die Details der Abmachung vom Volkskongress in Gesetze gießen lasse – für das Regime ein unzumutbarer Eingriff in Chinas Souveränität und eine Verletzung seiner nationalen Würde.

Noch kurz vor dem Osaka-Gipfel sagte Trump, unmittelbar vor dem Abbruch der Gespräche sei ein Abkommen zu 90 Prozent unter Dach und Fach gewesen, und in künftigen Verhandlungen würden die USA auf dem Ausgemachten bestehen. Nichts deutet jedoch darauf hin, dass Xi Jinping sich auf die amerikanischen Forderungen einlassen könnte; wollte er seinem technologischen Ehrgeiz abschwören, so würde ihm das als unverzeihliche Schwäche ausgelegt. Dies hat er in einem Xinhua-Interview unmissverständlich klar gemacht: "Die Verhandlungen müssen auf der Basis der Ebenbürtigkeit und des gegenseitigen Respekts geführt werden, und sie müssen die legitimen Anliegen beider Seiten berücksichtigen. Wo es um Fragen der Souveränität und Würde Chinas geht, muss China seine Kerninteressen sicherstellen." Und wenige Stunden bevor die Gipfelkonferenz zusammentrat, griff auch die Pekinger Volkszeitung in die Saiten: Die USA dürften ihr Handelsdefizit nicht als Beleg dafür nehmen, dass sie über den Tisch gezogen würden, schrieb das Parteiorgan. Wer Amerikas einheimische Nöte einfach auf das Defizit zurückführe, leide "am Ganzkörpergeruch der Selbstsucht".

So spricht alles dafür, dass die Handelsstreitigkeiten zwischen den Regierungen in Washington und Peking weitergehen werden – womöglich bis zum nächsten G20-Gipfel 2020 in Saudi-Arabien. Was bis dahin passiert, ist schwer vorauszusehen. Die Welt bleibt weiter in den Krallen der Ungewissheit. Kommt es zu einem neuerlichen Abbruch der Verhandlungen, dann zum dritten Burgfrieden? Vielleicht legt Trump es ja bewusst darauf an, dass sich die Protagonisten weiter im Kreise drehen. Das gäbe ihm die Chance, die Entscheidung "Kompromiss oder Handelskrieg" erst wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen Anfang November 2020 zu treffen – je nachdem, was ihm mehr Erfolg bei den Wählern verspricht: einlenken oder draufhauen.