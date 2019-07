Nachdem sich US-Präsident Donald Trump beim G20-Gipfel China im Handelskonflikt vorläufig angenähert hat, läuteten die USA im Zollstreit mit der EU eine neue Runde ein. In der Auseinandersetzung um illegale Staatshilfen im Flugzeugbau drohen sie der EU mit weiteren Sonderzöllen. Schon im April hatten beide Seiten Sonderabgaben angekündigt.



Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer stellte am Abend in Washington eine Liste mit EU-Gütern im Wert von rund 4 Milliarden Dollar vor, auf die weitere Abgaben erhoben werden könnten. Diese Zölle kämen zu einer bereits veröffentlichten Liste mit EU-Produkten im Wert von 21 Milliarden Dollar hinzu, hieß es in Lighthizers Mitteilung. Betroffen wären unter anderem Oliven, italienischer Käse, Fleisch und schottischer Whisky, aber auch Waren wie Gusseisenrohre.

Hintergrund der gegenseitigen Drohungen ist ein seit 15 Jahren andauernder Streit bei der Welthandelsorganisation (WTO), in dem sich die USA und EU jeweils illegale Bezuschussungen für ihre rivalisierenden Luftfahrtunternehmen Boeing und Airbus vorwerfen. Die WTO stellte in dem Mammutverfahren Regelverstöße auf beiden Seiten fest. Über die Schadenshöhe, aus der sich mögliche Sonderzölle zum Ausgleich erlittener Nachteile ableiten, muss aber noch eine Schlichtungsstelle befinden. Eine Entscheidung wird in diesem Sommer erwartet.

Die USA hatten in diesem Konflikt bereits im April eine zunächst vorläufige Liste mit EU-Gütern im Wert von rund 11 Milliarden Dollar veröffentlicht, die mit Abgaben belegt werden sollten. Die EU reagierte umgehend mit einer Liste von US-Gütern, auf die ebenfalls Abgaben erhoben werden könnten. Es ging dabei um Sonderabgaben auf Produkte wie Tomatenketchup, Wein, Reisekoffer und Spielekonsolen.

Der Handelsstreit zwischen Brüssel und Washington könnte durch den Konflikt um die Flugzeug-Subventionen weiter eskalieren. Trump droht zudem seit Monaten mit höheren Zöllen auf Autos. Zu der jetzt veröffentlichten vorläufigen Liste möglicher Zusatzmaßnahmen soll am 5. August eine öffentliche Anhörung in Washington stattfinden, so Lighthizers Büro.