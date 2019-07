Die neue griechische Regierung bekommt nach den Worten von Mário Centeno nicht die geforderte Lockerung der strikten Budgetziele gewährt. "Wir müssen unsere Zusagen einhalten", sagte der Eurogruppenchef nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel, wo die finanzielle Situation Griechenlands besprochen wurde. "Das ist der einzige Weg, den ich kenne, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen", fügte er an.

"Zusagen sind Zusagen", betonte Centeno, der Finanzminister Portugals ist. "Wenn wir sie brechen, zerfällt als Erstes die Glaubwürdigkeit. Das führt zu einem Mangel an Vertrauen, Investitionen und letztlich Wachstum."

Am Sonntag hatte die griechische Bevölkerung die bislang regierende Linkspartei Syriza unter Regierungschef Alexis Tsipra abgewählt. Als stärkste Kraft ging bei den Parlamentswahlen die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hervor. Bereits einen Tag später wurde Parteichef Kyriakos Mitsotakis als Ministerpräsident vereidigt. Der Harvard-Absolvent gilt als wirtschaftsfreundlich. Für sein Programm muss er auch die Geldgeber des weiter hoch verschuldeten Griechenlands überzeugen. Er will Steuern senken und damit ein investitionsfreundliches Klima schaffen.

Es war die erste Wahl nach dem Auslaufen der Rettungsprogramme, die das Land vor einem Staatsbankrott und dem Ausscheiden aus dem Euro bewahrt hatten. Im Gegenzug für Notkredite von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds musste die Regierung Steuern erhöhen und Ausgaben senken, was für viele Griechen schmerzhafte Einschnitte bedeutete.