Nach der Beschlagnahmung eines britischen Tankers in der Straße von Hormus warnt Außenminister Heiko Maas (SPD) davor, dass die Situaton eskalieren könne. "Es geht darum, Krieg zu verhindern", sagte Maas der Bild am Sonntag. "Darauf sind alle Bemühungen mit den europäischen Partnern und den Staaten der Region gerichtet." Bei einer möglicherweise unkontrollierbaren militärischen Eskalation gäbe es keine Gewinner, nur Verlierer.

Die Situation am Golf sei "noch ernster und gefährlicher geworden, als sie ohnehin schon war", sagte Maas. "Bei einer möglicherweise unkontrollierbaren militärischen Eskalation gäbe es keine Gewinner, nur Verlierer." Er rief den Iran zum Einlenken auf: "Der ganze Nahe und Mittlere Osten wäre betroffen, viele Menschen würden aus der Region fliehen, auch nach Europa. Gerade in Teheran muss man jetzt seiner Verantwortung gerecht werden und nicht weiter an der Eskalationsspirale drehen." Um den Konflikt zu entschärfen sei eine "kluge Diplomatie" gefragt, die Gesprächskanäle offen halte und Wege zur Vertrauensbildung finde.

Straße von Hormus - Besatzung der "Stena Impero" darf den Tanker nicht verlassen Das britische Schiff wurde von Iranischen Revolutionsgarden an die Küste gebracht, da internationale Vorschriften missachtet worden seien. Die Reederei wies dies zurück. © Foto: Stena Bulk/dpa

Auch die Nato äußerte sich am Samstag besorgt über die "destabilisierenden Aktivitäten des Iran". Ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses verurteilte die Beschlagnahme des britischen Tankers als Angriff auf die freie Schifffahrt.

Großbritannien beklagt Verletzung des Völkerrechts

Die britische Regierung hat sich wegen des Vorfalls an den UN-Sicherheitsrat gewandt. "Das Völkerrecht verlangt, dass das Recht auf Durchreise nicht behindert wird, und deshalb stellt die iranische Aktion einen illegalen Eingriff dar", heißt es in einem Schreiben an den Weltsicherheitsrat, der auch an UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschickt wurde. Der Tanker habe sich in omanischen Hoheitsgewässern befunden, als er von iranischen Streitkräften beschlagnahmt worden sei.

"Die derzeitigen Spannungen sind äußerst besorgniserregend, und unsere Priorität ist die Deeskalation. Wir suchen nicht die Konfrontation mit dem Iran", heißt es in dem Brief an die UN. "Aber es ist inakzeptabel und eskalierend, die Schifffahrt zu bedrohen, die ihr legitimes Geschäft über international anerkannte Transitkorridore abwickelt." Das Schiff sei in einen Unfall mit einem iranischen Fischerboot verwickelt gewesen und habe dessen Notruf ignoriert, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Großbritannien wies diese Darstellung zurück und forderte den Iran auf, den Tanker freizugeben.

Einem Medienbericht zufolge erwägt die Regierung Sanktionen gegen den Iran. Außenminister Jeremy Hunt dürfte am Sonntag diplomatische und wirtschaftliche Maßnahmen bekanntgeben, berichtete der Daily Telegraph. Dazu gehöre das mögliche Einfrieren von Vermögen. Großbritannien könnte demnach darauf drängen, dass UN und EU erneut Sanktionen gegen den Iran verhängen, die 2016 nach dem Atomabkommen aufgehoben worden waren.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten die Stena Impero am Freitag in der Straße von Hormus aufgebracht, weil sie gegen "internationale Schifffahrtsregeln" verstoßen haben soll. Der Vorfall nährte die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts des Westens mit dem Iran.



Die Straße von Hormus ist ein strategisch wichtiges Nadelöhr für den Transport von Erdöl. Etwa ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Öls wird durch die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman befördert.