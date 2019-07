Nachdem Demonstrierende in den Hongkonger Legislativrat eingedrungen sind, hat Regierungschefin Carrie Lam das Vorgehen der Protestierenden verurteilt. Der "extreme Einsatz von Gewalt" müsse ernsthaft verurteilt werden, denn "in Hongkong ist nichts wichtiger als die Rechtsstaatlichkeit", sagte Lam bei einer Pressekonferenz. Die Regierung werde "das gesetzeswidrige Verhalten bis zum Ende verfolgen".

Die chinesische Zentralregierung teilte die Kritik Lams. Peking unterstütze Regierung und Polizei in Hongkong, teilte das für Hongkong zuständige Büro des chinesischen Staatsrates mit. Ein Sprecher bezeichnete das gewaltsame Vorgehen der Demonstranten als "schwere illegale Taten, die auf der Rechtsstaatlichkeit herumtrampeln" und "den fundamentalen Interessen Hongkongs zuwiderlaufen". Die "soziale Ordnung" müsse so schnell wie möglich wiederhergestellt werden.

Hunderte Menschen hatten am Montag aus Protest gegen die politische Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone das Parlament gestürmt. Sie schlugen Fenster ein und bogen Metallgitter auf, um in den Legislativrat zu gelangen. Innen sprühten sie prodemokratische Parolen an die Wände, rissen Politikerporträts ab, warfen Aktenschränke um und verstreuten Dokumente auf dem Boden.

Ihr Vorwurf: Lam habe trotz der anhaltenden Proteste gegen ihre Regierung und gegen ein Auslieferungsgesetz, das mutmaßliche Straftäter für Gerichtsverfahren nach Festlandchina überstellen soll, nicht angemessen reagiert. Der Gesetzentwurf dazu wurde mittlerweile zwar ausgesetzt, aber nicht offiziell zurückgenommen. Lam wies die Vorwürfe zurück. Wie schon zuvor wiederholte sie, dass der geplante Gesetzesentwurf bis 2020 ablaufen werde. "Das Gesetz wird auslaufen oder es wird sterben", sagte Lam.



Die Demonstranten wollen weiter protestieren, bis das Gesetz offiziell zurückgenommen wird, inhaftierte Mitglieder der Protestbewegung freikommen und Polizisten bestraft werden, die bei einem Protest am 12. Juni gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen waren. In der Bevölkerung wächst die Angst, dass China die juristischen und bürgerrechtlichen Freiheiten weiter aushöhlen will, die der früheren britischen Kronkolonie bei der Rückgabe an China vor exakt 22 Jahren zugesichert wurden.



Von den gewaltsamen Protesten zeigten chinesischen Staatsmedien am Dienstag erstmals Bilder und Filmaufnahmen. Sie wichen damit von ihrer bisherigen Linie ab, nicht von den Massendemonstrationen zu berichten. Einige Beobachter schlossen daraus, dass Peking künftig eine härtere Gangart gegen die Hongkonger Demonstranten einnehmen könnte.