Salute to America, eine Ehrbezeugung gegenüber den USA: Das war der Titel der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in der Hauptstadt. Präsident Donald Trump hat in diesem Jahr nach französischem Vorbild eine militärische Zeremonie daraus gemacht, was von vielen kritisiert wurde. Seine Unterstützer verfolgten die Show im Regen, beim Gegenprotest kam es zu Rangeleien und Festnahmen.