Die iranische Regierung hat erklärt, das mit dem Westen vereinbarte Atomabkommen von 2015 ab sofort nicht mehr einzuhalten. "Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei. Die Führung in Teheran hatte bereits Anfang Mai angekündigt, vom 7. Juli an die vertraglich vereinbarte Höchstgrenze für die Anreicherung von Uran zu überschreiten, sollte bis dahin keine Einigung über die Abfederung der US-Sanktionen erzielt werden.

Der Iran werde die Urananreicherung je nach technischem Bedarf schrittweise auf 5 bis 20 Prozent erhöhen, sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rabei und Vizeaußenminister Abbas Araghchi. Derzeit gebe es jedoch noch keine Anweisungen für eine Anreicherung auf 20 Prozent, die für den medizinischen Reaktor in Teheran erforderlich sei, sagte Kamalwandi.

Am Samstg hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch versucht, Irans Präsident Hassan Ruhani zum Einlenken zu bewegen. Laut Präsidialamt brachte er in einem Telefonat seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck und betonte, dass eine "neue Schwächung" der Vereinbarung von 2015 Konsequenzen nach sich ziehen würde. Welche Konsequenzen dies sein könnten, wurde nicht erläutert. Europäische Diplomaten zufolge könnten die europäischen Vertragspartner einen in dem Abkommen vorgesehenen Prozess in Gang setzen, der dazu führen könnte, dass die UN-Sanktionen gegen den Iran wiedereingeführt werden.

Araghchi sagte, dass der Weg für eine diplomatische Lösung weiterhin offen sei. Er bezeichnete das Telefonat zwischen Ruhani und Macron als konstruktiv. Es sei vor allem um ein Außenministertreffen der sechs verbliebenen Vertragspartner – das sind Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und der Iran – gegangen. Die beiden sollen sich in ihrem Telefonat darauf geeinigt haben, bis zum 15. Juli nach Voraussetzungen zu suchen, um den Dialog wieder aufzunehmen, wie das Büro des französischen Präsidenten mitteilte.

Die USA sind 2018 aus der Vereinbarung mit Teheran ausgestiegen. US-Präsident Donald Trump hat zudem Sanktionen verhängt, die jedem wirtschaftliche Nachteile androhen, der iranisches Öl kauft. Damit will er die Einnahmen der Islamischen Republik drastisch vermindern und Teheran politisch gefügiger machen. Vor zwei Monaten hatte der Iran deshalb angekündigt, in Stufen aus dem Atomabkommen auszusteigen.

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) trifft sich am 10. Juli zu einer Sondersitzung.